北京联合大学：计划招生3350人 各新增两个招生及中外办学专业

人民网北京7月17日电 （记者何淼）北京联合大学是经教育部批准成立的北京市属综合性大学，是北京市首批高水平运动队试点院校、北京市重点建设的应用型人才培养基地，国家级大学生创新创业训练计划实施高校，CDIO工程教育联盟成员单位。

北京联合大学现有本科专业69个, 涉及经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺等十大学科门类，其中人文地理与城乡规划、旅游管理、金融学、通信工程、机械工程5个本科专业获评为国家级特色专业建设点。

近日，北京联合大学招生办公室主任鲍桂莲就考生和家长关心的学校专业特色，及招生方面的热点问题做出了权威解答。

北京联合大学招办主任鲍桂莲

问题一：北京联合大学招生计划是什么，相较往年有哪些变化？

2020年北京联合大学招生计划是3350人，其中面向北京和京外的招生比例为6：4左右，各省市具体的招生专业可以查看北京联合大学招生官网，和各省市高招办公布的招生计划。北京联合大学采取分数优先、遵循志愿的招生录取规则，对于进档考生，北京联合大学采取分数优先的原则，从高分到低分择优录取，专业之间没有分数级差。当考生所有专业志愿均不能满足时，服从专业调剂的考生，将按照分数优先的原则，随机录取到计划未满的专业，不服从专业调剂的考生，将予以退档。

今年新增科学教育（师范）、数据科学与大数据技术两个招生专业，旨在培养能适应小学教育科学学科教学改革发展需要的高素质应用型人才，培养能在互联网、信息通信和智慧城市应用等领域从事大数据软件开发、大数据分析和技术服务等工作的高素质应用型人才。此外北京联合大学还新增2个中外合作办学专业招生，2020年北京联合大学共有3个中外合作办学专业招生。其中轨道交通信号与控制专业的外方合作高校是俄罗斯乌拉尔国立交通大学；物流工程、交通工程专业的外方合作高校是俄罗斯交通大学。

问题二：对于考生填报志愿和专业选择上您有什么建议？

首先考生和家长要理清一个概念：即何为好专业？每个学校有很多优势专业和特色专业，但是这些专业对于您的孩子来讲不一定是好专业，只有适合考生的专业才是好专业。

结合工作实际也给考生提几点建议：

（1）了解自身情况，根据兴趣，圈定专业。考生要结合本人的学习水平、兴趣爱好、身体条件等来确定报考专业。考生可以到各学校招生官网上查看专业介绍，了解这个专业是什么、学什么、将来能干什么。结合自己兴趣和未来职业期待来选择填报专业。

（2）梯度填报志愿，做好保底。专业志愿之间要拉开档次，形成“梯度”。学校专业之间没有级差，所以考生在填报学校专业志愿的时候可以自己最喜欢的专业放到第一个，梯度填报，最后两个专业志愿填写历年录取排名较低且对自己能接收的专业，避免被调剂到不喜欢专业。

最后提醒各位考生，不论填报哪所院校建议都要选择专业服从调剂，因为若所填写专业都未录取，不服从调剂很可能被退档，那么将会面临落榜的危险。

问题三：北京联合大学国际交流项目有哪些？

北京联合大学欲通过多种形式丰富学生国外、境外学习经历，以培养学生的国际意识，拓宽学生国际视野，增强学生竞争力。北京联合大学与欧洲、大洋洲、亚洲等40多个国家和地区的200多所高校开展了多种合作交流项目，例如与英国斯旺西大学、美国肯特大学、德国德累斯顿工业大学、俄罗斯喀山大学、全俄对外经贸大学、韩国首尔市立大学等高校都开展了国际合作交流项目。

入校后的国际交流项目大致可以分为学位项目和长短期交流项目两类，学位项目是指以“2+2” “3+1” “3+1+1”等形式获得国外学士学位或者硕士学位；长短期交流项目指在国外境外进行一个学期或者一年的交流，北京联合大学承认其在国外境外所修的学分。

每年北京联合大学国际交流合作处会在网上发布国际交流项目信息，符合条件的学生可以申请，选拔通过即可出国、出境学习。而且参加各类合作交流项目的学生在学费及住宿方面享有不同的优惠政策，还有出国境专项奖学金支持，学生参与热度逐年升高，2017-2019年北京联合大学共选派3000余名学生赴国外、境外学习交流。

问题四：北京联合大学毕业生就业情况如何？

就业工作被列为校院的一把手工程，建立了比较完善的就业保障体系:例如将生涯规划和就业指导纳入到学生必修课,对学生进行系统的职业指导；建立就业测评系统,开展一对一的职业咨询,通过求职训练营、生涯体验周等活动，帮助学生把握职业特征,合理、准确地进行职业定位、规划职业生涯。针对家庭困难的毕业生设立了就业帮扶基金,多渠道帮助他们顺利就业。针对有创业意向的同学，北京联合大学还设有创业基金，鼓励学生自主创业。建立创业园和孵化园，免费为入园学生创业项目提供经营指导和咨询服务；北京联合大学也获评“北京地区高校示范性创业中心”和“全国创新创业典型经验高校”。

此外，北京联合大学还定期分类别、分行业举办招聘活动，与企事业单位建立就业实习基地,助力毕业生高质量就业。北京联合大学毕业生就业率连续多年保持在 98% 左右, 北京联合大学也被评委北京地区高校示范性就业中心。

北京联合大学毕业生岗位分布均匀，超过83%毕业生在北京就业，就业单位遍及政府机关、国有大型企事业单位和高新技术企业等各行各业。例如档案学专业35%毕业生到机关事业单位就业，像财政部、北京档案局、北京安全局、中国科学院、北京档案馆等；30%学生到国企就业，像航天科工集团、中国兵器集团等。

问题五：家长学生们可以通过哪些渠道了解最新招考政策？

突发的疫情使考生和高校无法实现“面对面”的交流，为满足家长和考生对于招生信息的渴求，北京联合大学主动出击用新招化解新难题，线下、线上开展多种招生服务举措，具体如下：

（1）直播，与考生云端见面：考生和家长可以关注北京联合大学高考招生办公室快手号，北京联合大学组织专业直播，与考生互动，解答考生问题。考生也可以回看，目前已经有18个专业可以回看，从7月13日开始北京联合大学集中组织专业直播。

（2）你问我答，全方位开展答疑服务：北京联合大学高考招生办公室微信公众号开设实时回答功能，考生可在线咨询，老师直接回答；考生也可以加入北京联合大学招生咨询QQ群（315858924、147094273）在线咨询。

（3）咨询热线，耐心解答考生疑问：考生有问题也可以拨打北京联合大学招生咨询热线010-64900013、64900915进行咨询。

（4）短视频，形象生动介绍专业：北京联合大学在快手、哔哩哔哩、抖音等新媒体都开通了账户，用微视频等喜闻乐见的方式介绍专业，涵盖就业、师资、培养目标等方面。

（5）招生官网，信息全面、清晰：考生可以查询北京联合大学招生官网（<https://zsxx.buu.edu.cn/>），北京联合大学招生官网内容全面，涵盖招生计划、历年录取分数、专业介绍、最新通知等内容，给予考生最全面的信息，同时考生还可以在官网上下载北京联合大学电子版报考指南，方便查询。

(责编：熊旭)