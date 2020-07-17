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“神童”的奖牌被没收，技术型“拼爹”谁应该反思？

2020年07月17日08:39  来源：中国新闻网
 

中新网客户端北京7月16日电（郎朗）电影《夏洛特烦恼》中，夏洛的同学袁华凭借一篇《我的区长父亲》获得了区作文比赛一等奖，这成为被网友经常引述的“拼爹”梗，而这样的剧情最近上演了现实版——“我的研究员爸爸”。

16日下午，在最近舆论场中闹得沸沸扬扬的“神童因研究癌症获科技大奖”一事终于有了调查和处理结果。

云南省青少年科技创新大赛竞赛组委会宣布，云南昆明六年级小学生陈某石《C10orf67在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究》项目违反了竞赛规则中“项目研究报告必须是作者本人撰写”的规定。根据大赛规则，决定撤销该项目第34届全国青少年科技创新大赛三等奖，收回奖牌和证书。

陈某石的父母均为中国科学院昆明动物研究所的研究人员，研究领域与陈某石获奖课题所属领域相同。从其父亲的致歉到组委会的这项决定，显然，“天才少年”陈某石的获奖归根到底还是“拼爹”的结果。

一个六年级的孩子研究癌症还获了奖，这件事之所以搅动舆论，是因为它超出了大多数人的认知，甚至有些违背规律。

在生物学专家的眼中，这项获奖的研究，相关专业研究的本科生需要经过大半年的训练才能操作，而且实验结果也未必能做到像这位小朋友那样完美。

而通过陈某石的实验记录可以发现，在课题最初，他甚至不知道“基因”是什么，通过网络了解后，只用了短短5天，他就从一无所知，达到了了解基因表达水平的程度。这实在是有违常人的认知，更违背科学研究规律。

一项科学研究的进行，除了需要前人经验的积累，更需要研究者本身具备深厚的专业知识素养并进行大量的专业练习。而连基因是什么都不知道的陈某石能取得上述成果，我们很难不把他从事相同研究的父母和这件事联系起来，陈某石确实是直接站在了“巨人的肩膀”上。

除陈某石以外，第33届全国青少年科技创新大赛由两名小学生完成的《茶多酚的抗肿瘤实验研究》也被指超出小学生能力范围，目前也已进入了调查阶段。

接二连三不可思议的神童被曝出，有网友感叹：“继‘我爸是李刚’之后，‘技术型拼爹’正在崛起。”

网站截图

眼下，孩子的父亲道歉了，组委会也撤销了奖项，这件事就这样了了吗？谁需要为这件事担责？谁需要为这样的现象反思？

“望子成龙”“望女成凤”是催生这种现象的原因之一。在中国，教育孩子是一场“军备竞赛”，“不能输在起跑线”是大多数中国家庭的教育观念，随着这条线越来越提前，家长们的教育焦虑也越发提前。

陈某石参加的这项比赛或许比较小众，而很多中国孩子都曾打过交道的“奥赛”则更能反映问题。

在中国家长眼中，各种各样的竞赛奖项是必拿项目，从小学到大学，奖项拿得越多，进入好学校的筹码也越多。基于中国家长的这种普遍心态，各种名目繁多的奖项也越发有市场。

除了拿证拿奖，为了让孩子在同龄人中鹤立鸡群，任何能提升竞争力的方法都得试一试。

“5分钟看完几万字的书”“脑门吸勺子”……这些看起来有些荒谬的新闻，背后都是无数个焦虑的家长。而当孩子的成长不能满足预期时，家长们便亲自上阵，有钱的出钱，有权的使权，有技术的出技术，想尽办法给孩子套上各种光环，有些孩子的简历打印出来甚至比本人还高。

网友评论截图

这到底是为了孩子的成长，还是为了满足父母的虚荣？

相比于中国家长的焦虑，这件事暴露出了学术领域的歪风邪气更要引起警惕。研究员父母为子拿奖，说到底，这种揠苗助长的另一面其实就是权力寻租，而这，也是诞生“技术型拼爹”的温床。

此外，陈某石这份超出他能力范围的研究，之所以引起这么大的关注，是因为它挑战了“教育公平”的社会敏感神经。孩子的成长不是父母的成绩单，利用不道德的方式谋取利益，即使获得了短期利好，长期来看却是贻害无穷。

如果大赛不撤回这份奖项，正处在认知世界的陈某石会以为，学术研究也不过如此，失去对知识和科研成果的尊重。殊不知一项科研成果背后，可能是研究人员坐冷板凳苦熬数年的艰辛。正处在三观形成期的孩子，也会因尝到“背靠大树好乘凉”的甜头，变得依赖性更强。

一个全国性的科技创新大赛，居然出现父为子拿奖的乱象甚至笑话，不免让人错愕：评选的公正性何在？大赛的公信力何在？

更关键的是，这样的做法，不仅有损个人学术道德，还会污染整个科创环境和教育环境，贻笑大方背后，寒的是众多科研人员的心，伤的是中国家长对教育公平的信心和期待。

希望这样的“神童”不会再有，也希望这样的“神通”无处可施。

(责编：何淼、熊旭)
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