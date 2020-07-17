我把自己变成了一个“用人单位”

如今，终身学习成了一个热门话题，人们都在尽可能地通过各种途径不断学习，丰富拓展知识和能力边界，增加技能选择。在互联网时代，面对这样迫切而持续的学习需求，在线学习服务必然拥有很大的市场。2020年7月6日，人社部联合国家市场监管总局、国家统计局发布9个新职业，其中就包括在线学习服务师。这种新职业的出现，也为年轻人就业择业提供了新的选择，毕业后不久，我也选择成为一名在线学习服务师，虽然这个职业并不为外界熟知，但在我看来，它很有发展潜力，也给我带来快乐与满足感。

从本质上讲，就业也是一种能力和资源的对接，年轻人为自己的才能寻找可以施展的空间和舞台，合适的用人单位恰恰具备了这样的资源；反过来，人才所能提供的才能，也正是用人单位得以维持和拓展业务、发展壮大所需要的资源。在传统就业模式下，人才和用人单位的对接依赖校招、招聘网站、人才中介机构等大致固定的渠道，有时候彼此之间的匹配度并不是那么高。

在线学习服务师这种新职业的出现，则把人才本身变成了一个自主提供服务和资源的主体，他们甚至可以不依赖于用人单位，因为他们自己就相当于一个用人单位，能够充分支配和利用的资源就是自身的才能。他们比用人单位更清楚自身的资源，也更愿意积极主动地去寻找发挥自我才能的机会。

此外，这类新职业相对于传统职业还具有另一个很明显的优势，即工作时间相对灵活，不像传统职业那样在单位“朝九晚五”或者“996”地工作。顾名思义，在线学习服务师，由“在线”和“学习服务”两个关键元素组成，前者是工作的模式或途径，即依赖于互联网，采用在线的方式，而后者则是工作的内容，即为有需求的学习者提供“学习服务”。如此一来，我可以兼顾工作与生活，足不出户就能获得相应的劳动报酬，也能让自己的才智服务社会，可谓一举两得。

当前，席卷全世界的新冠肺炎疫情，迫使众多学校采取了“停课不停学”的网络授课模式。通过数月来的实践，人们看到了网络授课的优势，也注意到了存在的问题，并做出了相应的改进。这让网络授课的模式变得更加成熟，在公众心中的接受度也越来越高。

有心的人自然而然地就能发现网络授课的实际可操作性，以及背后蕴藏的巨大市场；想要借助互联网资源来提升自身能力和水平的人，也发现了更多的服务来源和渠道，对网络学习的效果多了一些信任。这也是在线学习服务师这类职业出现的有利背景。

就在不久前，我通过网络在线服务平台，为几名即将参加北京市中考的初中生讲授英语，帮助他们掌握中考英语的解题技巧，最终成功地帮助他们提升了考试成绩。这种模式听起来有点像线上辅导，或者说“线上家教”，利用网络平台把我能够提供的教育资源和几名中学生的受教育需求很好地实现对接，他们为我所提供的学习服务支付相应的报酬。另外，以在线英语学习服务为主线，可以拓展出许多其他的服务机会，增加收入来源。通过提供在线学习服务获得报酬，我完全有理由选择在线语言服务师作为终身职业。事实上，我有个朋友一直通过在线教授雅思、翻译考试服务、研究生考试服务等来养活自己，而且收入颇丰。

李少波 来源：中国青年报

(责编：何淼、熊旭)