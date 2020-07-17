教育部等三部门：“特岗计划”等向贫困家庭毕业生倾斜

本报北京7月16日电（记者 孙庆玲）记者今天从教育部获悉，日前，教育部、人力资源和社会保障部、国务院扶贫办3部门联合下发通知，要求各地各高校抢抓毕业生离校前后工作关键期，聚焦52个未摘帽贫困县建档立卡贫困家庭毕业生（以下简称“贫困家庭毕业生”），全力推动升学培训促就业、政策岗位促就业等5项“促就业”重点任务落地，让有就业意愿的贫困家庭毕业生尽早就业。

据悉，52个未摘帽贫困县共有2020届高校毕业生13.3万人，其中建档立卡贫困家庭毕业生4.5万人。

通知要求，各地各高校重点落实好5项“促就业”举措。一是升学培训促就业。实施好“建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划”，专项招收本地高职（专科）2020届贫困家庭毕业生，单独组织录取；推动第二学士学位优先招录；优先提供实习见习机会，开展职业技能培训和就业指导。二是以政策岗位促就业。“特岗计划”等中央基层项目向贫困家庭毕业生倾斜，确保应招尽招；科研助理岗位确保优先录用；鼓励贫困家庭毕业生积极参军入伍；鼓励贫困县开发扶贫公益岗位吸纳贫困家庭毕业生回户籍地工作。三是专场招聘促就业。用好教育部“24365”“52个未摘帽贫困县毕业生就业专区”促就业；积极举办线上线下专场招聘活动；广泛发动校友企业等优先招聘贫困家庭毕业生。四是精准服务促就业。高校要建立校领导、各部门、各院系处级以上领导干部与贫困家庭毕业生“一帮一”结对帮扶机制；毕业班辅导员要落实“一人一策”台账式管理；各地人社部门要建立未就业贫困家庭毕业生实名帮扶机制；确保有就业意愿的都能就业。五是对口支援促就业。各地要用好东西扶贫协作、对口支援等扶贫工作机制，为贫困家庭毕业生争取更多就业机会；鼓励支援省份和单位提供公益岗位，为未就业贫困家庭毕业生提供兜底保障。

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