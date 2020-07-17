大学生改编版《Mojito》在公卫人朋友圈刷屏

“公卫人”（指公共卫生事业从业人员——记者注）这个过去听上去有些冷门的词，在过去的半年时间里，成为在媒体公开报道中出现频率最高的词之一。与之一起火起来的，还有“流调”（指流行病学调查——记者注）“密接”（指密切接触人群——记者注）“核酸检测”“防护装备”，等等。

日前，复旦大学公共卫生学院几名95后学子，把这些“热词”全都编进了7月大热得甜到发齁的周杰伦新曲《Mojito》中，并进行了翻唱。最新消息是，这首翻唱版《Mojito》得到了周杰伦音乐公司的使用授权同意。

“麻烦给我的密接来次核酸检测/我喜欢阅读它阴性时的结果/而我的速溶 水不用太热/这防护服已经把我闷得昏头……”这曲公卫人版的《Mojito》，这两天在公卫人朋友圈里刷屏，不少人被“戳中泪点”。

公共卫生学院2016级本科生、公卫学生会主席李家璇是此次改编歌曲行动的发起人，也是周杰伦的粉丝。几个星期前，《Mojito》发行的第一时间，李家璇觉得特别欢快，“歌曲朗朗上口，唱着唱着也很上头！”

当时，她就想把这首曲子改编成映照公卫人辛苦工作的歌。几天前，海南缉毒警察改编的《Mojito》，助推了李佳璇的这个想法。

夏日炎炎，由于疫情防控需要，北京公卫人再次披甲上阵，加班加点。烈日下，他们穿着防护服，汗如雨下，有的人甚至在工作岗位上中暑。这些新闻让李家璇“实在坐不住”了，“公卫人在疫情期间部署抗疫举措、开展核酸检测、调查患者踪迹、排查密切接触者、参与守国门，全身心投入这场没有硝烟的战斗。我也想做些事。”

她在学院学生会的工作群里抛出想法后，很快得到了积极响应。

填词，是个麻烦事。李家璇一边不断单曲循环播放歌曲，一边掰着手指头对应填词，还要注意韵脚。她和另一名同学张博雅一起接力填词，仅用一个小时就完成了工作。

大学生们的热情高得惊人。学生会在学院内招募志愿者演唱，几天内就收到10余位同学的试唱demo，“大家都在用自己对歌词的理解和体会演唱，并根据我们的要求不断地改进，每个人都认真对待，渴望能为公卫人尽一份绵薄之力。”

演唱者杨紫宸最终脱颖而出。她觉得，公卫学子就是当代公卫人的“后备军”，未来，还有很多“后浪”也会加入进来，一同为公众健康而努力。

“我想/上辈子/是不是福尔摩斯；地铁公交和单车/他曾经去过哪里/而他又是传播链中的哪个环节……”公卫人的工作常态，他们的平凡和不凡，都在这首改编歌曲中表达了出来。

歌词里那一句“工作虽繁琐，公卫人执着，谈及所有辛苦时只一笑而过”，最初的版本是“密接者太多，公卫人不够，这是疫情中最忙碌的CDC”。学院团委副书记梁欣悦在与学生们的讨论中给出了新的意见——现在不是只有密接才检测，而是铺得更开，所以原本的歌词有些“不符合实际情况”，因此大家又想办法重新填词。

李家璇说，她个人最爱的是结尾那句“当排查结束/疫情不反复/公卫人依然把健康家园守护”，“这就是一种平凡与崇高。当一切归于平静后，公卫人会默默地回归幕后，依然以自己的方式守卫家园。”

2018级预防医学本科生刘一辰看到公卫版《Mojito》的歌词，就很受触动，他自告奋勇制作了封面图片。平日里就喜欢P图的他，在《Mojito》的海报上稍作修改，把帅气的周杰伦换成了身穿防护服的公卫人。

海报上，卡通形象代表了广大仍然奋战在疫情一线的公卫人们，手中一上一下的额温枪看上去好像伴着歌声起舞。背景炎热的天气与明媚的阳光又提醒着人们，公卫人的影子永远在身后，公卫人永远在迎着太阳，大步向前。

李家璇告诉中青报·中青网记者，公卫版《Mojito》的创作过程中，创作团队本身就一直在“泪目”创作，“大家过去对我们公卫人了解得太少。”

就拿流调来说，其实整个疫情期间都是“公卫人”在前线做危险的流调工作，但大部分普通公众都以为他们是医院里的医生，“如果说有什么小私心的话，我们期待公卫人这个群体能被公众真正了解。”

李家璇介绍，同学们花了几天时间与周杰伦的音乐公司联络，最终“加快办理”完成了授权申请。据悉，开学后，同学们还将录制MV版公卫《Mojito》。

刘昕璐 记者 王烨捷

(责编：何淼、熊旭)