南京信息职业技术学院：别样传统中国节，文化铸魂新青年

近年来，南京信息职业技术学院实施中国传统文化振兴工程，充分挖掘其中蕴含的民族精神、民族气节和优良道德传统等宝贵资源，打造南信易班网络思政平台，创立“中国节”文化品牌活动。在每个春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日里，开展一系列主题鲜明、形式创新、线上线下联动的“中国节”活动，激活传统节日的文化基因，唤醒节日新记忆，创新节日新体验。引导学生在传统文化的魅力中对话历史、思考当下、展望未来，凝聚民族的文化认同，让中国的传统文化成为当代南信青年持久的精神力量。

---------------

提炼节日精神标识，凝聚传统文化价值共识

用文化铸魂，以网络聚力，借助中国传统节日弘扬优秀传统文化，首先要提炼出节日的精神标识，挖掘其中所蕴含的家国情怀。让当代青年学生在活动的参与中获得文化认同，凝聚精神力量和价值共识，坚定文化自信，共筑精神内核。

在刚刚过去的端午节，南京信息职业技术学院将其中所蕴含的爱国主义情怀予以凝练和释放，在南信易班上线“浓情端午”专题轻应用，开展“中国节·端午”传统文化主题教育活动，通过“端午网络诗词大会”“端午节里谈爱国”传统文化直播讲坛，为年轻一代讲端午故事，溯传统文化之本源。不足半日点击量已突破5000+、留言495条。线下同步开展“旱地龙舟赛”“楚辞诵读会”“艾草香囊制作体验”和“为制度打call，为道路喝彩——画出我的爱国情怀”帆布包手绘体验活动。

重阳节，南信易班以“敬老爱老，善德之始”为思想主线，开展“九九重阳话家风”活动，“一张全家福+我的家风介绍”，聊聊你的家风是什么？活动一上线，就收到了近200条图文回复，南信学子在对家风正能量的分享与传递中，共筑了重阳节的文化记忆。让重阳节日里尊老敬老、登高思亲的丰富精神内涵接轨新时代。

创新节日仪式体验，强化传统文化获得感

南京信息职业技术学院基于南信易班平台创新节日仪式，线上线下同频共振，以古人之规矩，开自己之生面，将节日精神与自身心理和情感上的诉求相融通，从而形成对传统文化的深度认同，增强获得感。给学生不一样的节日体验，使传统文化更亲切。在不同的节日里，南京信息职业技术学院都会为学生们举行特殊的活动。

在中秋节，学院会为因为军训而无法回家的大一新生们举办集体生日会，通过戴“新生冠”、点“希望蜡烛”、送祝福、寄家书……等一系列简单而特别的仪式表达传统节日背后的独特情感记忆，传递节日的意义和教育的温度，让节日过的更有趣、有料、有味。同时，也为刚刚步入大学的学生们留下丰富的集体记忆。

每年的重阳节，南京信息职业技术学院都会举行丰富的线上活动，除线上活动外，南信易班还会组织学生向在校工作满30年的老教师们寄送重阳贺信，用贴合当代大学生的情感互动模式向老教师们表达敬意与感动。打开礼盒看到印有自己具体工作年限和学校感谢词的石刻、装有泥土贴有“南信的泥土里藏着您的青春”字句的玻璃瓶、青年学子的手书感谢信，老教师们往往热泪盈眶。同时，主动去了解南信老教师故事的学生们也会在往后的学习生活中更懂得尊敬师长。南京信息职业技术学院在特殊节庆仪式中，感动着老教师，触动了新青年，活动的广泛传播也感动着一代又一代各行各业各地的南信人，让参与其中的每位南信师生在节日中多了一份真切的幸福感和获得感。

清明节，“追思先贤，慎终追远”是南京信息职业技术学院每年都会推出的主题。在这一天，南信易班会在云端为南信第一任老校长举办网络祭扫活动，以创新的节日打开方式增强同学们的教育体验，同时，南信学子还会以短视频的方式，将自己查找整理的英烈故事发布在南信易班网络平台上，让国魂永驻。

通过创新节日仪式体验，南京信息职业技术学院走进了学子当中，通过一次次别开生面的活动引发学生热议和共鸣。充分彰显了中华传统优秀文化的影响力、凝聚力、感召力，实现了民族情感的充分表达和传统文化的时代传递。

延展民俗节庆方式，体现传统文化时代感

网络时代的背景下，不断更新的移动数字化传播对传统节日的民俗节庆方式有着诸多影响。南京信息职业技术学院在厚重的传统文化资源中植入开放的互联网基因，充分利用网络平台让传统节庆习俗展现新面貌，激发同学们对民俗文化的关切了解之情，实现了对传统节日民俗价值的延续与提升。

从年初的“云贺岁”，到清明的“云祭扫”；从网络诗词大会，到传统文化云上公开课，从千题节日民俗知识在线竞答，到线上“端午龙舟赛”……南信易班打造的即时互动、创意无限、情怀满满的“云节庆”广受好评，在2020年的元宵节，就有7100多名师生参与了线上猜灯谜擂台赛，可谓热闹非凡。让民俗节庆活动在“云端”绽放，让思想引领从每个同学的指尖传递进心里是对南京信息职业技术学院以现代技术阐释传统节日文化的最好评价。

在南京信息职业技术学院，传统文化不再是书本里的陌生存在，而是青年学子身边活的文化要素。南信易班贴近当代青年学生的个性特点，围绕“中国节”定制了系列文创产品，“节日主题帆布包”“节日印象书签”“节日国潮手机壳”等，作为网薪商城兑换物品，深受学生喜爱，也成为传统文化在南信的新印象。这股传统节日文创热的背后，是南信学子对民族、国家、传统文化的自信，有着强劲的内在生命力。

数字商务学院的李学生，在参与了今年南信端午画彩蛋、缝香囊的民俗体验活动后，骄傲的说到：“鲁迅先生说到‘只有民族的，才是世界的。’在这个端午节日，我想说‘中国的，就是最好的’，每一个传统节日，是民族的节日，更是我们的节日。”

在向着实现两个一百年建设目标迈进的今天，让传统文化融入当代青年的生活，充分发挥传统节日的隐性教化功能，强化学生在传统文化教育中的主体地位，使节日精神与当代青年的思想接轨，凝聚精神共识和树立民族自信，让中华文化展现出永久魅力和时代风采，是南京信息职业技术学院持续建设南信易班文化品牌活动——“中国节”的目标与不竭动力。

（数据来源：南京信息职业技术学院）

来源：中国青年报

(责编：何淼、熊旭)