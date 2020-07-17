“期末诗歌评语” 让教育更有温度

江苏苏州市立达中学初一（八）班的学生们近日收到的期末评语比较特别，班主任罗老师写了46首诗歌送给每位同学。尽管她是英语老师，但是喜欢传统文学的她还是用诗歌表达了对班里学生的鼓励和期望。

与众不同的“期末诗歌评语”,不仅在表达方式上让人耳目一新，也折射出老师对教育的热爱和对学生们的深情。花5个月的时间完成46首别出心裁的诗歌，每首诗歌28个字，透过这些文字和符号，一位潜心教书、静心育人的好老师形象跃然纸上。

不论是学生的性格，还是本学期表现，抑或对学生未来两年初中生活的期待与祝福，通过符号互动，诗歌形式的期末评语让师生之间完成了一次无声的交流。通过“期末诗歌评语”，学生们不仅可以从老师那里得到评价与反馈，也可以得到一些意见和建议。此外，“期末诗歌评语”有助于激励和鞭策学生们，让他们重新认识和发现自己，从而进行清醒的自我调适，成为更好的自己。

学生们虽然拥有同样的身份标签，但在许多方面却存在着鲜明的差异。通过“期末诗歌评语”，老师能够对学生们进行更有针对性、更加个性化的指引与辅导。老师手写“期末诗歌评语”，并非一种简单、重复的机械劳动，而是心灵与心灵的碰撞，其育人功能不容忽视。

手写“期末诗歌评语”并非老师的角色义务，而是主动的责任与担当。一个好老师，不仅应该关心孩子们的学习成绩，也应该关心他们的精神世界，关注学生们的情绪情感和精神诉求。收到老师手写的“期末诗歌评语”，学生们不仅能够感受到老师的爱与尊重，也能够得到启发和思考。

热爱教书育人的工作，能够从中发现乐趣、发挥作用、实现价值、赢得尊重，好的老师犹如点燃孩子们希望之灯的燃灯者，可以烛照和温暖学生们前进的道路。将学生时刻放在心上，对职业拥有敬畏和价值信仰，全身心投入教书育人，为了将工作做好愿意多努力、多付出乃至多牺牲……在一个流行“快餐文化”的社会中， “期末诗歌评语”不仅具有文字之美、表达之美，还具有笃定、沉静、坚韧、细致的精神之美和价值之美。

在一些习惯了功利和算计的人看来，“期末诗歌评语”不能带来立竿见影的好处和收益，却需要老师投入大量的时间与精力，得不偿失。实际上，“期末诗歌评语”并非无用功，老师的用心用情和教育的温度，学生们不仅接收得到，也能吸收得了。

正如爱尔兰诗人叶芝所言，“教育不是注满一桶水，而是点燃一把火”。 那些默默播种的好老师在孩子们心中点燃一把火，自然能够收获无数梦想。有这样的好老师，不仅是学校的幸运，也是孩子们的幸运。

(责编：何淼、熊旭)