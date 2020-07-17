高考满分作文出现 加分点在于创新

从7月9日开始，北京全市1290名高考阅卷教师，在北京大学、清华大学、北京师范大学、首都师范大学、北京第二外国语学院、北京工业大学等六个评卷点，陆续对近35万份高考试卷进行评阅。昨天下午，2020年北京市高考评卷媒体开放日举行。北京青年报记者获悉，今年本市新高考数学科目每题都有满分出现，语文也已经出现满分作文。

高考阅卷工作预计7月24日结束。7月25日12时发布高考成绩。同时，高招本科批次（类型）录取最低控制分数线以及高考成绩分数段统计等情况也将同日向社会发布。7月27日8时至31日20时，统考考生填报本科志愿，单考考生填报单招志愿。

现场

家长学生首次走进阅卷点参观

昨日15时，北青报记者来到清华大学的数学阅卷点。阅卷点外增加了无接触测温设备，体温正常者才可进入。进入阅卷点须提供有效证件，上交随身携带的背包，以及手机等电子通讯设备。阅卷点还设有“双安检”措施。阅卷点红色围栏内，200多名评卷老师正目不转睛地批阅着电脑屏幕上扫描后的数学试卷。

今年阅卷点媒体开放日首次邀请校长代表、家长代表和考生代表参加。海淀区教师进修学校附属实验学校校长董红军在参观完阅卷点后表示：“看到考生们的每一份试卷都被珍重对待，我感觉很放心。”

评卷

评卷教师经过集中培训和多次考核

北京教育考试院副院长李鸿江介绍 ，今年是北京高考综合改革方案全面实施的第一年，本市精心遴选评卷教师，进一步完善评卷教师资源库并进行动态管理，严格控制评卷教师组成、结构比例及选聘方式。保持评卷队伍尤其是骨干力量稳定。今年，一线中学教师占评卷教师总数的50%左右。

评卷时，全体人员须严格遵循计算机网上评卷工作的程序和标准要求，确保评卷各环节操作规范，做到“执行标准不走样，履行程序不变通”。正式评卷前，学科评卷组组织各题小组长以上负责人集中学习研究《答案及评分标准》，通过试评统一认识。学科评卷组对全体评卷教师集中进行上岗前业务培训，使其熟悉掌握评分标准和执行细则，并经过多次考核合格后才能正式上岗。

评卷过程中，对评分有分歧的试题，须由学科评卷组集体研讨，达成一致意见后确定处理方案。各科目试题全部实行“背靠背双评”，若双评分差超过阈值的再进行三评或者四评。建立严格的质量检查制度，明确规定每天都要进行一定量的抽检，确保评卷给分科学、准确。对经过三评或四评的试卷，都要全部进行再次核查，坚决杜绝漏判、错判等现象的发生。

防疫

阅卷工作人员全程佩戴口罩

李鸿江介绍，本市制定《2020年高考评卷疫情防控工作方案》，加强评卷期间疫情防控措施。评卷工作实行全程封闭管理，由评卷点安排集中食宿。评卷老师及工作人员报到时须提供14天体温与健康状况监测表、核酸检测阴性结果证明和北京健康宝“绿码”。评卷期间评卷老师及工作人员须做好个人防护、每日自我健康监测。工作人员全程佩戴口罩。

摄影/本报记者 郭谦

分析

语文阅卷组详解“双评制”

今年高考语文评卷工作依然在北京大学进行。据语文评卷质量专家组相关负责人介绍，今年的评卷员共计306人。其中，来自北京大学、中国人民大学、北京师范大学、首都师范大学等四所高校的有91人，来自北京市各区县的中学教师有215人。“在进入正评之前，评卷标答审定组专家会同各组题组长、小组长进行了为期三天的试评工作。”

此次阅卷实行“双评制”，双评阈值经过充分试评和专家组集体研究，设置在科学合理的范围；分差超过阈值的则进行三评。评卷过程有严格的评卷质量监控程序，对评卷员的评卷质量进行全程检查、复查和修正，全程监督、纠正评卷教师评卷工作可能出现的宽严把握不一的现象。

北青报记者从语文阅卷组专家处获悉，目前，本市高考已经出现了满分作文，但还要由阅卷领导小组进行复核。

语文阅卷组专家介绍，今年高考的大作文依然考查了北京考生熟悉的两种文体：议论文和记叙文，前者侧重理性思辨，后者侧重感性体验。适合不同类型的考生，既完成了对考生学科关键能力的有效检测，更让考生以各种语文能力，表达自己对具体问题的独特思考，对生活世界的人文关怀。

语文阅卷组专家还表示：“作文因为占分比重大，所以评阅很谨慎。我们很重视作文中的创新。目前已经出现的满分作文，不仅具有很好的语文能力，同时也兼具创新思维。”

数学阅卷组复核得分过高过低试卷

今年数学评卷点共有240名评卷老师，其中130人来自清华大学，其余为各区教研员及一线教师骨干。除了选择题40分由机器判卷之外，其余110分都在评卷点进行评阅。

今年，数学评卷增加了试评，7月12日开始正式评卷。目前，评卷工作已经接近尾声，正在进行复核。清华大学招生办主任余潇潇介绍，评卷过程要做到“三统一”，评卷教师、组长、题组长、质量组成员标准一致；同一评卷组不同教师标准一致；自始至终标准一致。除了最后的全面抽查之外，评卷过程中也会适时、动态地进行抽查，比如每道题目得0分或得满分的试卷，得分过高或过低的试卷，双评分差大的试卷等，小组长、大组长、专家组都必须100%复核。

数学评卷质量专家组介绍，今年文理数学不再区分，试题整体难度与往年基本持平。今年数学试卷结构略有调整，在填空题部分增设了分层赋分题用以区分不同考生的数学能力。专家组表示，目前每题都已经出现满分。但评卷尚在复核阶段，所有题目的得分还没有进行加和，因此满分情况尚不明朗。

本版文/本报记者 武文娟

(责编：何淼、熊旭)