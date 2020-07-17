人民网>>教育

湖南专科生获技能竞赛奖项可免试升本科

凭一技之长，圆本科梦想

本报记者  王云娜

2020年07月17日05:00  来源：人民网－人民日报
 

　　“太开心了！”收到免试读本科的通知，湖南长沙民政职业技术学院应届毕业生曹炀乐得合不拢嘴。

　　一年前，就读于老年服务与管理专业的曹炀，代表湖南参加全国职业院校技能大赛。决赛中，这个出生于1999年的姑娘脱颖而出，荣获一等奖。

　　让她喜出望外的是，湖南省在今年的“专升本”过程中推出新政：高职专科应届毕业生在校期间获得世界技能大赛、中国技能大赛和全国职业院校技能大赛一、二、三等奖，以及全省职业院校技能竞赛一等奖的，具有“专升本”推荐免试资格。得益于新政，她获得在吉首大学公共事业管理专业读本科的机会。“在赛场上圆了本科梦！”曹炀说。

　　“在全国职业院校技能大赛中，养老服务技能比赛分为笔试和实操两项。每一个‘考点’，都需要勤学苦练。”曹炀回忆道。

　　例如，参赛者必须在18分钟内完成三项任务，包括为一期压疮老人提供照护、为肢体障碍老人进行翻身训练，以及为身体偏瘫、情绪低落的老人布置睡眠环境等。看似简单，拿高分却很难。这需要参赛者灵活运用医学、养老护理技术、老年人心理学等知识。而这些，正是该校老年服务与管理专业对学生的培养重点。因此，即便在赛场上面对挑战，她也能用专业方法从容应对。

　　今年，像曹炀一样通过免试实现“专升本”的学生，湖南共有540名。这些学生来自全省44所高职院校，经过本人申请、各高职高专院校审核公示、省教育厅审查，获得免试读本科的资格。

　　他们将进入普通本科院校的大三阶段，继续学习两年，或在本科学制为五年的专业学习三年。修完本科教学计划规定的内容，达到毕业要求的，将颁发本科毕业证书。达到学位授予要求的，将按有关规定授予学士学位，并颁发学士学位证书。

　　据了解，推免生占今年湖南全省高职专科毕业生的0.29%。业内人士表示，这一探索有着举足轻重的意义，不仅顺应了产业转型升级对专业技能人才的更高需求，也满足了技能人才对学历提升的愿望，将激励更多学生重视专业学习，掌握一技之长。

　　“我会好好珍惜读本科的机会，加强理论知识学习。”对于未来，曹炀充满期待。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月17日 12 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

“2020年高考网上咨询周”22日至28日举行 教育部“2020年高考网上咨询周”活动在“阳光高考信息平台”正式启动。根据各地时间安排，网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。 【详细】

原创报道|

@2020届高考生 全国多地高考查分时间公布 2020年全国高考已落下帷幕，各地也陆续公布了高考成绩查询时间。人民网教育频道梳理了多地的查分时间及查分方式，以期对考生有所参考。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved