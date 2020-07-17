凭一技之长，圆本科梦想

“太开心了！”收到免试读本科的通知，湖南长沙民政职业技术学院应届毕业生曹炀乐得合不拢嘴。

一年前，就读于老年服务与管理专业的曹炀，代表湖南参加全国职业院校技能大赛。决赛中，这个出生于1999年的姑娘脱颖而出，荣获一等奖。

让她喜出望外的是，湖南省在今年的“专升本”过程中推出新政：高职专科应届毕业生在校期间获得世界技能大赛、中国技能大赛和全国职业院校技能大赛一、二、三等奖，以及全省职业院校技能竞赛一等奖的，具有“专升本”推荐免试资格。得益于新政，她获得在吉首大学公共事业管理专业读本科的机会。“在赛场上圆了本科梦！”曹炀说。

“在全国职业院校技能大赛中，养老服务技能比赛分为笔试和实操两项。每一个‘考点’，都需要勤学苦练。”曹炀回忆道。

例如，参赛者必须在18分钟内完成三项任务，包括为一期压疮老人提供照护、为肢体障碍老人进行翻身训练，以及为身体偏瘫、情绪低落的老人布置睡眠环境等。看似简单，拿高分却很难。这需要参赛者灵活运用医学、养老护理技术、老年人心理学等知识。而这些，正是该校老年服务与管理专业对学生的培养重点。因此，即便在赛场上面对挑战，她也能用专业方法从容应对。

今年，像曹炀一样通过免试实现“专升本”的学生，湖南共有540名。这些学生来自全省44所高职院校，经过本人申请、各高职高专院校审核公示、省教育厅审查，获得免试读本科的资格。

他们将进入普通本科院校的大三阶段，继续学习两年，或在本科学制为五年的专业学习三年。修完本科教学计划规定的内容，达到毕业要求的，将颁发本科毕业证书。达到学位授予要求的，将按有关规定授予学士学位，并颁发学士学位证书。

据了解，推免生占今年湖南全省高职专科毕业生的0.29%。业内人士表示，这一探索有着举足轻重的意义，不仅顺应了产业转型升级对专业技能人才的更高需求，也满足了技能人才对学历提升的愿望，将激励更多学生重视专业学习，掌握一技之长。

“我会好好珍惜读本科的机会，加强理论知识学习。”对于未来，曹炀充满期待。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)