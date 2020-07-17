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首届“外教社杯”全国青少年“用英语讲好中国故事”微视频展示活动启动

2020年07月17日15:00  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月17日电（孙竞）为培养青少年英语学科核心素养，提升青少年英语语言能力和思维品质，进一步弘扬中国传统文化、增强民族自豪感，由上海外语教育出版社和中国陶行知研究会联合举办的首届“外教社杯”全国青少年“用英语讲好中国故事”微视频展示活动日前启动。

活动面向全国18周岁以下的青少年征集“用英语讲好中国故事”微视频，要求视频须为选手本人原创，提交的作品内容健康，能够充分讲述中国文化内涵，展现青少年积极乐观、热爱中国文化、尊重文化差异的精神风貌。微视频的形式可为英语演讲、英语朗诵 、英语歌曲英语短剧等，其中英语演讲、英语朗诵和英语歌曲时长不超过3分钟，英语短剧时长不超过5分钟。

根据活动安排，即日起至2020年9月30日为作品征集阶段，2020年11月1日至12月31日为作品展示阶段。组委会将从每个组别中各选取100个优秀作品进入公众展示环节，在人民网教育频道、中国搜索中国好故事、哔哩哔哩等合作媒体平台进行展示。展示作品经专家审看和微信投票后，最终由主办方颁发相应证书和奖品。

广大青少年参与活动的方式为：上海外语教育出版社官网www.sflep.com下载报名表，最迟于9月30日前将作品与报名表同时发送到组委会邮箱majiazhenwan@163.com。

(责编：孙竞、何淼)
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