《70问解码“中国之治”》出版 “一站式”掌握时政热点

新中国成立70年来，中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的“中国奇迹”。中国经历过什么？中国为什么这么做？中国共产党为什么能？中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信来自哪里？近日，由人民网编写、人民日报出版社出版的全彩印刷三卷本《70问解码“中国之治”》回答了这些时代发出的追问。

华图教育CEO张仕友认为，《70问解码“中国之治”》从70个角度，提出了70个问题，给出了70个答案，全面准确生动地诠释了新中国70年丰功伟绩，是关于我国政治制度密码的极好回答。该书从不同领域选取了最受关注的热点时事进行采访报道，对于考生备考，可以说起到了提纲挈领的作用。该书从政治、经济、文化等方面，全面勾画了中国特色社会主义全貌，多角度展现了我国治理能力和治理现代化，这必将有助于考生复习时宏观把握且触类旁通。此外，除了70篇优秀报道，该书还包含了10篇评论文章，时事政策的来源基础还是国家制度和治理体系的底层逻辑，从这些评论中就可见一斑。

公务员考生，要有正确的立场和观点，同时，还需要有方法。对于2021年报考公务员的考生来说，该书每一篇文章都来自于一线，都是基层实践的提炼和概括，既有教育意义，也有借鉴意义。考生不仅可以从中获取大量丰富的素材，而且还可以从中获得许多务实的方法，值得考生们重点关注和把握。

中公教育申论研究部总编审张成认为，70问汇集了五大领域的70个问题，与中央“五位一体”的布局吻合，问题集中、归类准确，并提供详尽的解读与答案，“问答式”的编排方法降低了学习者的阅读门槛和时间成本，能“一站式”地掌握备考需要了解的时政热点，带着轻阅读的兴趣来了解问题、研究问题的前因后果和解决思路。

目前社会上各类考试时政热点类试题占有相当大的比重，如公务员行测、申论科目、教师招聘和研究生招考甚至公共服务志愿者的能力测试，都含有时事问题，虽然并不是所有的考试都需要依据标准答案，但70问解答的导向性为学习者提供了接近于标准答案的参考，使大家在面对客观题的时候能够排除错误选项，在作答主观题的时候能够压线踩点，其潜在的实用价值是巨大的。

该书提出的问题广泛而接地气，往往从微小的地方入手，以小见大，回应社会的普遍关切、反映国家的治理思路，如政务新媒体的建设管理使用问题，夜间经济问题，故宫成“网红”现象等，都能让人联想到近年的国省考申论命题，从这些问答的学习中懂得如何小角度切入、大视野分析，合理界定问题是什么、为什么和怎么办。70问的解读内容丰富、逻辑周延、富有见地，为读者展示了一篇论说性的文章如何议事说理，围绕一条主线扩展多层次的观点，用70个活生生的范例，帮助申论文章写作者对照提升论证水平和表达能力。

在面试结构化提问和无领导小组讨论等试题中，有不少针对个人政治思想和社会热点怎么看、怎么打算的问题，70问这方面内容充实，提供了一些具体思路，对把握正确的答题方向有引领和校正作用。《70问解码“中国之治”》提供了一个新颖的学习载体，相信能激起读者的兴趣，从身边的细微热点学起，在轻松而持久的阅读中获得助益。

(责编：郝孟佳、熊旭)