教育部：“不断线”就业服务助力未就业毕业生尽早就业

人民网北京7月16日电 （记者何淼）日前，教育部印发《关于为2020届离校未就业高校毕业生提供不断线就业服务的通知》，要求各地各高校落实党中央、国务院决策部署，按照政府工作报告“提供不断线的就业服务”要求，通过精准的政策帮扶和不断线的就业服务，帮助2020届离校未就业毕业生尽早实现就业。

通知指出，各地各高校要重点落实好四项“不断线”就业服务。一是岗位推送不断线。各地各高校要用足用好政策性岗位，持续开拓市场性岗位，继续开展校园网络招聘活动；要促进过渡性就业，向未就业毕业生积极推荐科研和行政助理、城乡社区工作者等岗位；各高校今年年底前持续向有就业意愿的未就业毕业生有针对性推送至少3个就业岗位信息。二是指导培训不断线。做好升学指导，用好专升本和第二学士学位招生政策，指导有升学意愿的未就业毕业生报考；优化职业技能培训，面向未就业毕业生开设一批市场急需、专业相关的免费职业技能培训课程；加大创新创业指导支持力度；用好见习岗位资源，主动向未就业毕业生推送实习见习信息。三是重点帮扶不断线。加强台账管理，面向离校未就业的建档立卡贫困家庭毕业生、52个未摘帽贫困县生源毕业生、湖北籍毕业生、少数民族毕业生、残疾毕业生等重点群体，建立重点帮扶台账，实时关注就业进展，加大就业帮扶力度，认真落实重点群体求职创业补贴等帮扶政策。四是接续服务不断线。对离校时未就业毕业生按规定将户口、档案在学校保留两年，并为后续落实单位的毕业生按应届毕业生身份及时办理就业手续；做好未就业毕业生的信息衔接和服务接续工作，确保有就业意愿的毕业生全面纳入社会公共就业服务体系。

通知要求，各地各高校要坚持以服务学生成长发展为中心的理念，加强组织领导，压实相关部门和院系责任，确保毕业生就业不断线服务工作落实到位。教育部将各地各高校落实情况纳入对省级人民政府履行教育职责评估指标体系，纳入对高校督导重要内容。

(责编：熊旭)