山西团组织搭平台吸引学子返乡实践

本报讯（中青报·中青网记者 胡志中）近日，由团山西省委组织实施的“青春兴晋”大学生暑期社会实践活动在全省各地火热进行。这是团山西省委连续第3年组织实施此类活动。

目前，全省各级党政机关、群团组织、国有企业、社会组织提供各类优质岗位5491个，4930名返乡大学生已上岗实践。

“暑期社会实践是我深入了解家乡发展，提升能力素质的一次绝佳机会。”已在太原长风商圈党群服务中心上岗实践两周的浙江大学研一学生胡锡涛表示。

为确保社会实践取得实效，团省委与提供实践岗位的有关单位密切协调，优化工作面试、岗前培训、出具鉴定等流程，为大学生购买人身意外保险，提供必要的工作生活保障，根据疫情防控需要作出了在居住地就近实践的安排。

“一方面为大学生提供了接触社会、了解社会的平台，另一方面大学生也为我们搭建起接触学术前沿和改革前沿的桥梁，让我们加快融入新时代发展大潮中。”一名基层实践单位相关负责人表示，大学生暑期社会实践是一个多方共赢的举措，应该持续做好做大，把这个品牌擦得更亮、叫得更响。

团山西省委基层组织建设部相关负责人介绍：“今年是开展暑期社会实践的第3年，我们在总结之前经验的基础上，简化优化了活动参与流程。同时还打通大学生参加社会实践的后续发展通道，对于表现优秀的大学生，将重点推荐评优，并将其纳入青年人才驿站服务范畴，为他们‘回巢’返晋、建设家乡提供各类服务。”

实践活动是山西共青团深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，围绕省委“四为四高两同步”总体思路和要求，助力人才强省战略，构建全省共青团“四先四助两育人”工作体系的具体举措，旨在通过整合资源搭建社会实践平台，帮助和引导广大山西籍优秀青年学子进一步了解家乡、认同家乡、服务家乡，实现晋才晋用，为全省高质量转型发展凝聚青春力量。

(责编：何淼、熊旭)