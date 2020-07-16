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教育部：大中小学要设立劳动教育必修课

2020年07月16日08:35  来源：中国青年报
 

本报讯（记者 樊未晨）近日，教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》（以下简称《指导纲要》），提出要在大中小学设立劳动教育必修课程。中小学劳动教育课平均每周不少于1课时，职业院校不少于16学时，普通高等学校要将劳动教育纳入专业人才培养方案，可在已有课程中专设劳动教育模块，也可专门开设劳动专题教育必修课，本科阶段不少于32学时。

《指导纲要》指出，劳动教育是发挥劳动的育人功能，对学生进行热爱劳动、热爱劳动人民的教育活动，要强化学生劳动观念，弘扬勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神；强调全身心参与，手脑并用，亲历实际的劳动过程；要在充分发挥传统劳动工艺项目育人功能的同时，紧跟科技发展和产业变革，体现时代要求；还要充分发挥学生的主动性、积极性，鼓励创新创造。

《指导纲要》规定，劳动教育的内容主要包括日常生活劳动教育、生产劳动教育和服务性劳动教育3个方面。其中，日常生活劳动教育要让学生立足个人生活事务处理，培养良好生活习惯和卫生习惯，强化自立自强意识；生产劳动教育要让学生体验工农业生产创造物质财富的过程，增强产品质量意识，体会平凡劳动中的伟大；服务性劳动教育要注重让学生利用所学知识技能，服务他人和社会，强化社会责任感。

(责编：何淼、熊旭)
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