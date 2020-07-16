云南撤销“小学生研究癌症论文”一等奖

本报昆明7月15日电（记者 张文凌）今天，第34届云南省青少年科技创新大赛组委会办公室就“小学生研究癌症论文”一事发布调查和处理结果通报，决定撤消该项目第34届云南省青少年科技创新成果项目（小学组）一等奖奖项，收回奖牌和证书。当天，获奖小学生的父亲陈勇彬也在科学网发表声明，表示虚心接受大家的监督与批评，向大赛组委会申请上交该项目获得的奖项，并尊重和服从大赛组委会对该项目奖项的处理意见。

云南省青少年科技创新大赛组委会办公室的通报称，近日，关于质疑第34届全国青少年科技创新大赛小学组三等奖获奖项目“C10orf67在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究”的网络报道引发社会关注。组委会迅速成立专项调查工作组，对大赛评审工作开展全面调查。评审委员会组织专家就此项目及时复审，专家组认为，该项目研究报告具有较高的专业性和学术水平，但其附件支撑材料和调查走访发现的新情况和新材料不能充分证明作者独立完成该项目报告的整体设计和撰写。专家组认定，项目研究报告的专业程度超出作者的认知水平和写作能力，项目研究报告不可能由作者本人独立撰写。

评委会建议，该项目研究报告文本撰写不符合《全国青少年科技创新大赛规则（2018年修订）》评审原则第三条“项目研究报告必须是作者本人撰写”之规定，撤消该项目第34届云南省青少年科技创新成果项目（小学组）一等奖奖项。大赛组委会根据评委会建议，决定撤消该项目第34届云南省青少年科技创新成果项目（小学组）一等奖奖项，收回奖牌和证书。

获奖小学生的父亲陈勇彬表示，在项目申报过程中，自己过度参与项目书文本材料的编撰过程，使用大量生物医学专业术语，给广大网友和媒体造成困惑与误解。他对自己的疏忽与过错，给大赛组委会、工作单位和家人造成的极大伤害和不良社会影响郑重道歉。他说：“孩子承受了极大的精神压力。作为孩子的父亲，我虚心接受监督与批评，也真诚地恳求广大网友和媒体给予宽容和谅解。”

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