湖北学子各出奇招为家乡农产品带货

受新冠肺炎疫情影响，春节以来，湖北特色农产品滞销的消息接连不断。记者在采访湖北多所大学时了解到，很多湖北学子急农民所急，想方设法帮助他们推销家乡优质农产品，他们或“包圆”收购内销，或亲自直播带货，把秭归脐橙、恩施土豆、孝感葡萄送到了消费者的餐桌上，彰显了当代青年的责任与担当。

“包圆”收购内销秭归脐橙

回忆几个月来帮助秭归农户销售脐橙的日子，24岁的华中农业大学研究生钱君感概，“那段时间，基本每天只睡4个小时，但没有一个人退却，都觉得只要能够真真切切地帮助到农户，就值！”

秭归作为“脐橙之乡”，脐橙年年供不应求，大量销往北京、上海、东北等地。今年受疫情影响，大量脐橙难以外销。

常年与果园打交道，在新闻上得知湖北秭归的脐橙滞销时，华中农业大学园艺林学学院的这位95后在校研究生意识到“一刻都不能等”，他带领创业团队连夜驱车20多个小时，一头“扎”进了果园。

经过几天的调研，他发现，武汉很多社区团购的水果质量相对较差，生鲜水果的高需求量难以保证, 这为秭归脐橙提供了绝佳的内销机会。与农户们商量过后，钱君团队立刻着手落实橙子的采摘计划与销售方案。一方面，他们与当地物流园、采果队达成了义务助农的合作共识，决定以“包圆”形式采购农户脐橙；另一方面，他们成立了专门的配送队，并与武汉志愿组织取得联系，以几乎零利润的价格将新鲜脐橙运往武汉。

帮助农户卖橙子的同时，钱君发现，当地需要的不仅是解决这一次的销售难题，还需要突破技术上的瓶颈，为橙子的锁鲜方法进行升级。经过一个多月的实验，钱君团队新研制出一款保鲜剂，使橙子的保鲜期大大延长。这为当地农户带来了从采摘到运输的全方位扶助。

3月中旬起，疫情不严重的省份陆续解除交通管制，团队成员陆续从安徽、江西等地赶赴果蔬滞销严重地区，实地了解产区情况，亲自负责把关产品品质，协调发货物流运输。采摘、打单、包装、发货。3月19日，1000件红肉脐橙首次落地武汉，配送团队在4个小时内将爱心脐橙配送至武汉20余个社区。

几个月来，钱君团队几乎走遍了30多个乡镇10万余亩果园，累计行程2.2万公里，对接24个大型商超及供销集团，通过志愿服务队配送至近百个社区，助力5个乡村近百个秭归果农，帮助销售脐橙10万余斤。

亲自直播带货恩施小土豆

在距离秭归195公里的恩施土家族苗族自治州巴东县金果坪乡沙岭村，江汉大学的田亚飞也开始了他的助农行动。

由于村里没有人会做电商，销售渠道十分狭窄，以往当地特产的马尔科富硒小土豆不是村民自己吃就是喂牲口，能卖出去的并不多。疫情期间，田亚飞发现村里不论男女老少都喜欢刷抖音，于是他便在抖音平台开了个直播间，打算利用抖音推荐小土豆。

一个手机支架，一个补光灯，田亚飞便与同村好友开始了直播卖货之路。“正宗恩施小土豆，粉、面、糯！产地直销！”视频里，田亚飞穿着土家草鞋，从地里拿起几个沾满泥土的小土豆，用流利的恩施话推销着这款富硒小土豆。通过在田间直播小土豆的采挖过程，让网友看到小土豆的“原样”，直播中偶尔讲些关于土家族的习俗，直播过程风趣十足。起初，田亚飞的直播间基本没什么人，他就琢磨着通过直播的“PK”功能匹配其他主播进行互动，增加人气。

多次比赛过后，田亚飞将与主播的连线比赛变成了实实在在的“友谊赛”。比赛时，其他主播也会帮忙宣传恩施的小土豆，甚至以小土豆的品种名称来亲切地称呼田亚飞为“马尔科小哥哥”，多方合作之下，直播卖货为村里带来了不少订单。

为了进一步扩大恩施小土豆的推广效果，田亚飞通过微商、代理、校内服务线上小商城等方式，将小土豆推向市场。只用了不到半个月的时间，销量就从最初的一天一二十单，增至一天一两百单，让村民们开始相信直播带货的经济效益。

“大客户要用大车来拉，散客也有要几百斤的”，订单量的增加暴露了人手不足的问题，面对巨大的分拣量，田亚飞决定找村里的贫困户帮忙，按照兼职的标准给予他们相应的报酬。至今他已帮助村内10余家农户卖出了富硒小土豆，总计销售量达5万斤，销售额达10万余元。

直播之余，田亚飞也在思考如何做得更好。“虽然我们做的是小生意，但是我们更想把家乡的特产带出大山，推荐给更多人”，目前他正筹划将线上其他电商平台渠道也打通，线下与地方种植户签订代销合同。他打算毕业后回农村，拓宽家乡特产的营销面，把家乡的美食文化传递到更多地方。

拍视频写文章推销孝感葡萄

在湖北省孝感市大悟县红畈村大别山腹地，由湖北经济学院法商学院罗鑫雨同学带领的团队正在帮助村民销售当地特产的紫晶葡萄。

去年7月，他曾作为队长带领会计系RA005社会实践团队前往红畈村开展调研，并向身边好友推荐当地特产，帮助当地村民卖出了4000余元的紫晶葡萄。

疫情期间，罗鑫雨在抖音上刷到很多“助力湖北”的话题，便想起了红畈村的葡萄基地。他联系上葡萄基地负责人，发现葡萄还没有成熟，但已经在宣传销售了，

一直以来，当地葡萄仅仅依靠游客的购买力，口口相传能维持一定的销量，村民没有想过在互联网上进行销售。“今年外地人暂时不敢来湖北了”，葡萄销售堪忧。罗鑫雨认为“授人以鱼不如授人以渔”，和团队讨论之后，决定帮助红畈村打开销售渠道。

罗鑫雨将为调研活动而建立的公众号规划升级，发了两条关于红畈村紫晶葡萄的文章。同时，他联系上拥有102.4万抖音粉丝的高中同学，帮忙策划现场直播带货。团队成员也在各自家乡向亲朋好友宣传推广，做好葡萄前期的预售活动。

“仅仅靠朋友圈‘广告’覆盖面小，不够吸引人。我们还教负责人拍摄短视频、写文章来进一步宣传。”恰逢当地政府要适时推出一场扶贫直播，于是，罗鑫雨和团队用一周时间策划了网络营销“采摘游”，推出“六折线下采摘券”，直播中购买葡萄的网友将免费获得采摘折扣券，凭券预约葡萄园线下采摘可享六折优惠。直播一举吸引了千余网友，现场下单数百斤，实现销售收入近万元，目前已有数百名网友领券预约到现场采摘。

“我们引导的是‘线下旅游+消费’模式，在葡萄销售的同时吸引更多客流，助推农业与旅游业融合发展。现在，产品积压的问题得到了缓解，越来越多精美的小视频开始出现在当地农民的朋友圈。”不久前，红畈村村委会给湖北经济学院法商学院发来一封感谢信，感谢罗鑫雨团队为当地农户渡过难关所作的贡献。

林菲 金瑞 记者 雷宇

(责编：何淼、熊旭)