高校班：用一年不长的时间，做一件改变终生的事

走在回龙挂壁公路上，刘雨佳难以想象，这条9公里长、在千仞绝壁上劈开9座山头、打通4条隧道的盘山公路，是回龙村党支部书记张荣锁带领150名党员，苦干8年，用双手一点一点开凿出来的。

这是2019年全国“青马工程”高校班的一堂体验课，也是让华中科技大学学生刘雨佳至今记忆犹新的一幕。

在过去的一年时间里，刘雨佳和其他来自全国各地高校的“青马工程”学员一道，先后来到北京、河南、山东等地，学理论、走基层。谈及这一段经历，大家在“震撼”“难忘”“有收获”之余，都不约而同地提到了一个词——改变。

一年的学习，究竟可以带来什么样的改变？ 为什么“青马”的经历会成为他们口中的人生“转折点”？

一次实践：让理论由“懂”到“通”

相信很多人都听过这样一句网络流行语：“道理我都懂。”这句话用来形容如今高校学生马克思主义理论学习的困局，同样适用。

片面化、碎片化的理论“空谈”，让很多青年学生感到老师讲的是“废话”，不听也罢，这也一度困扰着刘雨佳。但现在，原本并不“感冒”的理论学习不仅已经成为刘雨佳的每日必修，他还会主动思考，跟身边的同学们一起讨论。

这一切的转变，都源于“青马班”的一次新乡之旅。

去年7月，全国“青马工程”高校班的学员来到河南新乡，实地探访感悟基层的发展变迁，并同扎根基层50多年、带领群众“闸沟造地”“开山造河”的“改革先锋”吴金印，不畏艰险、战天斗地的“当代愚公”张荣锁，自掏腰包建设家乡的“最美村官”裴春亮面对面交流学习。

当榜样从书中走到眼前，往往比任何形式的“说教”更有效。在刘雨佳看来，这些活生生的案例就是对理论最好的注解——每一个故事背后都能找到理论的影子，每一个理论知识都是由一个个这样的故事凝聚而成。

“可能因为我是工科生，一旦理论有了它的逻辑脉络，就会激发我的思考，让我不断地寻找相关知识去学习。”刘雨佳说。

西安交通大学学生代成军也有同样的感受，他告诉记者，自己原本对理论的认知还停留在浅层次的“背记”状态，没有从实践应用的层面去解释理论。在来到新乡之前，他也曾了解过“新乡先进群体”精神，看到过这些基层优秀共产党员的事迹。“但知道和身临其境的感受还真的不太一样”。

让代成军印象深刻的，是在裴寨村看到的一段视频。视频中，全村的老百姓，在过年的时候都来到裴春亮的家里给他送饺子。“这个画面给了我非常深刻的触动。”代成军说，“这就是人生价值与社会价值的统一，一个人的价值不一定体现在多高的位置，而在于能帮助多少人。”

来自大连海事大学马克思主义学院的博士生赵永帅告诉记者，以前他在学校的研究只局限于书本，而现在他会更关注现实。

“在满是岩石的荒山上，吴金印书记带领群众16年种下300多万棵树。这些树是怎么种下去的？怎么活下来的？这都面临着无数的难题。”赵永帅说，“这些前辈榜样，并不一定有多么深的理论功底，但他们的每一个工作方法其实就是理论。”

在参加“青马班”之前，北京交通大学学生王希豪正值保研的关键时期，身边的同学老师都在劝他不要来参加“青马班”的学习，他也一度很犹豫。但如今，他很庆幸自己没有错过这样一个实践的机会。

他坦言，以往参与的社会实践更像是“玩”和“放松”，没有把实践和理论联系起来。而这次实践让他明白，理论学习和专业学习并不冲突，理论会为自己的研究提供方向和方法。上到国家政策，下到个人行为准则，马克思主义都会提供答案。

此次实践教学临近结束时，来自中南财经政法大学的钟开炜走到吴金印的身边，希望能与吴金印交换党徽。吴金印十分感动，伸手把自己胸前佩戴的党徽摘下交给了钟开炜。

这一幕让在场的很多学生看在眼里。在大家的心中，钟开炜接过的不仅仅是一枚党徽，更是老一辈共产党员的接力棒。他们身上这种脚踏实地为人民服务的精神，需要新一代青年来传承和发扬。

一粒种子：让实践由“知”到“行”

马克思主义永远不是说说而已，这些“青马”学员在老一辈共产党员身体力行的教导中汲取营养，同样，作为青年“骨干”，他们也应该成为青年的榜样。事实证明，在面对考验之时，这些身受洗礼的青年，没有忘记党的培养和教诲。在他们身上，我们能够看到青年共产党员应有的使命与担当。

家住武汉的刘雨佳，在疫情暴发的第一时间就报名成为一名防疫志愿者，负责社区内的物资分发和搬运工作，连续奋战50多天。起初，他的决定让父母很不理解。

“你为什么要出去？”

“我是大学生，我有能力就应该去帮助别人。”

“那么多大学生，有几个去做志愿者？”

“我不一样，我是‘青马学员’。”

刘雨佳坦言，如果不是过去一年在“青马班”的学习经历，他可能会犹豫，不一定会报名。

“但老一辈共产党人活生生的例子摆在我的面前，同为‘青马’学员的同伴，也都是有担当的青年，我要成为跟他们一样的人。这才对得起我在‘青马班’学到的知识。”

正如刘雨佳所说的那样，“青马”似乎并不仅仅是一段经历，更是一种身份、一份荣誉，一颗埋藏的种子，在“青马”学员的心里生根发芽。

原本在武汉封城前，已成功“逃离”的钟开炜，见疫情日益严峻，又“杀”回武汉，组建了一支抗疫志愿服务队，协助社区开展排查工作。

2月中旬，为帮助家乡湖北荆门抗击疫情，钟开炜又和同为全国“青马工程”高校班的学员吴忆，共同招募荆门籍大学生723名，为荆门市所有一线抗疫工作者的子女提供在线服务。这项志愿服务目前仍在继续。

“和孩子们结下的这段感情不易，希望志愿者能够继续陪伴他们。”钟开炜说。

当时，在一个家长群里，有一位医生的留言让钟开炜至今印象深刻。“他说，希望他的孩子以后能像我们这些大学生一样，在国家需要的时候，承担起这份责任。”钟开炜回忆。在之前，可能志愿服务对他来说只是一个活动。而现在，带着“青马”的“光环”，他又有了一项新的任务——不给“青马”人丢脸。

过年期间回到家乡河南的赵永帅，第一时间报名加入济源红十字会救援队，负责公共场所的消杀工作。同时，他还为社区内的高三学生提供课业辅导。代成军在疫情期间，担任了湖北籍大学生临时党支部的指导老师，关心关怀学生的学习生活和心理状况。

和他们一样，很多“青马”学员虽然远离抗疫“主战场”，但也在为抗疫贡献着自己的力量。

刘雨佳告诉记者，曾经自己对未来的规划，也和很多人无二，进一个不错的企业，有一份可观的收入，就可以了。但现在，他更想成为一名基层工作者。

“经过‘青马’的学习，我突然发现自己其实可以做得更多，为国家作更多的贡献。”他说，尤其是看到那么多的基层干部带领大家一起脱贫致富，让他找到了人生的意义和方向。

代成军也表示，“青马”的学习经历让他“到基层去”的想法更加坚定了。

“总书记说：‘不要立志做大官，要立志做大事。’‘青马’让我知道，维护人民群众的切身利益，就是最大的事。”代成军说。

一面旗帜：让“青马”由落地生根到遍地开花

如果说全国“青马工程”是一把火炬，那么每一位高校班的学员就是一点可以燎原的星星之火。

在与学员的交谈中，记者发现，他们似乎早已达成了一种共识——“要把‘改变’带给更多的人”。

即将成为一名思政课教师的赵永帅，曾经的“副业”是一名理论宣讲员。此次“青马”的经历，也让他对理论宣讲有了更深的认识和感悟。

“以前的宣讲内容可能学术性更强一些，现在我更想把一些时事，以及自己在‘青马班’上原汁原味的亲身经历，讲给大家。用更大众化的语言，把宣讲做实。”赵永帅说。

代成军在回到学校后，通过组织读书会的形式，把自己的实践经历融入到理论讲解中，取得了很好的成效。同学们不仅踊跃报名，还经常“私信”代成军一些感想感悟。每次学生交上来的作业，他还会专门去查重，结果发现没有一个人是抄的，都是自己的真情实感。

相比于“说”，钟开炜更看重“做”。

疫情期间，钟开炜的学弟学妹们始终在盯着他的“一举一动”，只要他一“动”，大家就会迅速跟上。“看见我在社区排查，大家就纷纷到各自所在城市的社区报道。看见我们帮助一线抗疫工作人员子女，他们也会在当地拉起微信群，帮助那些孩子”。

自己的“榜样示范”有了成效，钟开炜很感动，也觉得自己做的一切都很值得。他告诉记者，以前大家对“青马”并不了解，但当大家看见他从“青马”归来后实实在在的收获，就会从潜意识里激发出对学习的渴望。现在，经常会有同学找他借一些“青马”的笔记和PPT。“可见，对于高质量的学习，学生并不会拒绝。”钟开炜说，“而且跟大家沟通后发现，很多人都希望能有机会，加入到‘青马’的队伍中来。”

“我们是带着使命和任务回来的。”王希豪说，“我们要感召、凝聚更多的青年，让更多的人成为青年马克思主义者。我觉得这才是‘青马班’最大的意义。”

见习记者 金卓

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