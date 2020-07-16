大学生助力“最美”乡村振兴

24张节气插画、24面节气墙绘以及24段配音动态图像；20处建筑、24面墙体、设计绘制动态墙绘24幅、绘画总面积约1308平方米……这些设计与绘画就是围绕“二十四节气文化”为主题制作的“望亭有声”系列创意设计作品。

这组大型系列墙绘是由苏州工艺美术职业技术学院视觉传达学院的大学生们，历时6个月时间设计，并创作完成。

近些年来，苏州工艺美术职业技术学院高度重视学生专业学习与社会实践结合，以“乡村振兴”为命题，先后举办了“太湖稻城杯”第三届学生设计大赛、“望亭有声墙绘”创意设计制作、稻香文创市集等多个特色活动，激发青年大学生的创新热情，鼓励他们投身到乡村振兴的创意设计中，以此培养更多创新型应用人才。

“云端”项目制教学改革成效明显

“望亭镇，一直致力于农文旅融合发展，活用太湖自然资源与稻作文化探索实践项目。而我们参赛的理念是什么呢？是设计驱动、创意落地、文旅融合、公益创新……”前不久，苏州工艺美术职业技术学院视觉传达学院院长汪维山隔着屏幕，通过云端，向各参赛队伍成员介绍着经验与理解。

受疫情影响，大部分大学生未按时返校。而“太湖稻城杯”第三届大学生创意设计大赛却未受到疫情影响，正如火如荼地进行着。对此，学校邀请大赛指导老师参加网课。多位指导教师还在网上为同学们举办模拟参赛作品评审会。老师们一一细心点评作品，从创作立意、创作手法、创作角度等多个方面剖析，并为学生讲解可改进的地方。

本次大赛由北京国际设计周组委会和苏州相城区望亭镇人民政府主办，立足望亭镇，以“节气文化 美好生活”为主题，希望通过设计传递风土人情、发掘并传承望亭优秀传统文化，“创意先行”推动文化振兴。

学校的参赛作品更是横跨品牌设计、文创产品、公益传播、建筑景观等多个参赛类别，对于网络指导来说，专业跨度大、难度高。

面对重重困难和压力，评审组指导教师开展分工式作业，采用1对1指导学生的模式，为参赛作品的高水平发挥提供保障。广告设计与制作系主任朱青说，视觉传达学院一直将项目制教学作为教育教学改革的重要举措，并使之融合于各专业的教学实践当中，并取得成效。

“有声墙绘”凸显大学生创新力

在望亭镇，“望亭有声”墙绘创意设计成为了当地居民的热点话题，“真的是太美了”，谈起墙绘，当地老百姓们纷纷竖起大拇指。

有声墙绘是综合了插画与AR技术的艺术作品，观众通过使用微信或QQ内置的AR功能扫描墙上的绘画，就能在手机里观赏到有声音、“动”起来的壁画。

去年11月份，创作团队深入现场调研，同学们收集了大量数据。通过调研，同学们很快将村落地域化为4个节气组团，同时规划4条节气小径。依据设计，在小径上行走时，游客就能够看到每个节气对应的墙画。

在展现节气更迭的问题上，同学们集思广益，最终确定了方案。每个节气都有对应设计的故事与主题、与当地风物结合，采取渐变色调展现节气更迭。

“刚开始做墙绘时常遇到一些问题。”2017级商业插画班学生袁同学说，作为毕业班学生，他们参与了有声墙绘创作。

这份墙绘不仅是重点合作项目，也是袁同学的毕业作品，因此她格外认真。项目前期做设计稿常常熬夜。实地考察阶段，她又三天两头跑工地……一开始，村民们不希望墙上涂太多深色和黄色，经过不断沟通，双方达成满意结果。

“这次墙绘创作对我们来说是非常好的锻炼机会。”袁同学说，不仅让课堂内的理论得以实践，也考验了我们与人沟通合作的能力。

在“绘制”美丽乡村过程中，大学生们别出心裁地把农村墙壁作为弘扬文明的文化载体，以图画、诗歌、谚语等形式，传播社会公德、科普知识以及国家新的政策法规等内容，精心打造图文并茂、群众喜闻乐见的“文化墙”。

让更多创新火花在乡村绽放

近年来，学校大力发展文创市集，通过营销的方式，反向推动创意设计。就这样，每年在北太湖的稻香文创市集——“人间好时节”应运而生。

创意市集的主要形式是一个提供给年轻人展示和交流自己创意产品的街头摊位集市，在加强社会创新意识，加快以设计推动自主创新步伐等领域发挥着重要作用。

发现优秀人才、激发设计人员的积极性和创造性，进一步壮大设计人才队伍，激励和带动中国企业重视设计，开发有自主知识产权的原创产品，加速经济增长方式从“中国制造”向“中国创造”的转变过程……这都是学校举办此类特别活动的初衷。

在25个亮相小镇的市集摊位中，同学们发挥所长、自我创新，通过所学所得绘制成一个个充满创意的商品，并大胆沟通，与人推销，不仅锻炼口才与胆识，还通过交易，从中汲取创业经验。

令人眼前一亮的是来自印度尼西亚的留学生，她们精心制作的富有印尼特色的文创产品，在市集摊位中深受好评。

学校党委书记孙丽华表示，学校以艺术设计驱动创新发展为己任，依托教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会平面视觉专门委员会等平台，发挥自身专业优势，精准对接，积极谋划，主动作为，不断提升区域文创产业服务发展水平，为地方特色优势产业和区域经济社会发展提供了重要智力支撑。

（信息来源：苏州工艺美术职业技术学院）

来源：中国青年报

(责编：何淼、熊旭)