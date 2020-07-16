有多少“神童”就有多少“神爹”

日均创作300首词牌、2000首诗、15000字小说，2年间出版了三本书，小小年纪已是一家杂志社的记者和新闻网站区域运营中心负责人，并辗转多地作演讲……近日，16岁的浙江女孩岑某诺种种超乎常人的能力经过网络传播，引起了公众的热议和质疑。

这不是“神童”首次走进舆论聚光灯下。这几天，“昆明小学生研究癌症获奖”的消息引发广泛关注，该小学生究竟是医学“神童”还是父母背后包办，目前有关各方正在调查，相信不久之后就有结果。而上述女孩岑某诺虽不是科技领域的神童，但以其年龄和文学“成就”，虽然其父称相关宣传并无夸大成分，但事件真实性仍令人怀疑。

以写诗为例，历史上有很多产量高的人，比如陆游被称为古代写诗最多的诗人，一生写了9000多首诗歌。写诗质量不高、数量第一的乾隆皇帝，一生写诗四万多首。按照岑某诺日均能写2000首诗的能力，超越陆游一生的纪录只需要5天时间，超越乾隆一生的纪录只需要二十几天。所以，且不论其作品的质量，单看其日均数量，就不符常理。

从种种迹象来看，岑某诺的文学能力或者相关成就，应该与其父关系很大。岑父承认，刊载女儿作品的那几本读物均非公开出版，稍微了解出版行情的人都知道，这种书基本上属于非正规操作，花钱就可以出版作品。

再从岑某诺的新闻成就看，这恐怕也离不开其父亲的助力。信息显示，岑某诺在14岁时就已经成为“中国国际新闻杂志社记者”，而且还是“中国国际新闻网绍兴运营中心的副主任”。该杂志、网站同样在内地不属于正规新闻媒体，其运作的规范性也值得怀疑，不排除花钱购买的可能性。

也就是说，不管该女孩实际能力有多强，从公开信息来看，应该都与其父密切相关。如果没有钱来铺路，该女孩无论是出版作品还是拥有某些与年龄不相符的身份，都不可能实现。而联系“小学生研究癌症获奖”事件，我们就会发现，类似于这样的“神童”不管有多少，都不是孤立存在，背后都有个“神爹”。

无论父母包装自己的孩子是为了升学加分，还是为了美化扬名，对孩子未必都是好事，甚至会对孩子产生不良影响。对这类案例暴露出的种种问题，有关方面要高度重视，该怎么查处就怎么查处，不能含糊。

丰收

(责编：何淼、曹昆)