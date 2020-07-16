美政府同意撤销留学生签证新规

新华社电 美国波士顿联邦地区法院法官伯勒斯14日在开庭审理哈佛大学和麻省理工学院提起的相关诉讼时宣布，美国联邦政府同意撤销日前发布的留学生签证新规。

伯勒斯在庭审开始时表示，据他所知，诉讼双方已达成解决方案。他说，美国政府将撤销留学生签证新规，撤回详细说明这项新规的常见问题解答，并恢复春季发布的针对新冠疫情期间国际学生在线学习的指导意见。

今年3月，美国总统特朗普宣布“国家紧急状态”以应对新冠疫情。美国国土安全部下属入境和海关执法局随即发布指导意见说，为因应疫情，在紧急状态期间采取签证豁免政策，允许国际学生在线学习。

7月6日，美国入境和海关执法局发布通报说，2020年秋季学期的留学生如果仅上网课，将无法取得赴美签证或维持当前签证。

这项针对留学生的签证新规招致美国社会广泛批评及多项诉讼。哈佛大学和麻省理工学院8日率先提起诉讼，请求联邦法院叫停签证新规。诉状说，这项签证新规违反美国联邦《行政程序法》，是在没有提出任何正当理由、未经公众评议且考虑不周的情况下发布的。随后，约翰斯·霍普金斯大学等高校、包括加利福尼亚州在内的多个州和美国首都华盛顿也提起诉讼，要求阻止新规实施。约百名国会议员联名致信美国国土安全部，呼吁撤销留学生签证新规。

据报道，截至14日开庭，两校诉讼获得美国数百所高校、70多个高等教育团体和谷歌、微软等十几家高科技公司提交法律文件予以支持。这些高校和教育团体表示，签证新规将危及包括留学生在内所有学生的健康安全，损害美国高校的学术利益和经济利益。

美国高校和媒体普遍认为，美国政府出台留学生签证新规的主要目的是施压美国学校秋季学期正常开学，学生返校上课，从而全面重启经济。但当前美国疫情不断加重，国际旅行限制严格，新规使大量留学生处境困难，也打乱了众多高校针对疫情所作的秋季学期教学安排。

据美国国际教育协会的统计数据，美国高校学生中留学生约占5.5%，人数接近110万，其中中国留学生约占三分之一。

(责编：何淼、曹昆)