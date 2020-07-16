北京最北考点校防汛演练：供电车随时待命 抢险队防汛应急

明日，本市中考将正式拉开帷幕。全市77583名考生将走进17个考区的248个考点校（含备用考点校27个）、5056个考场参加考试。昨天下午，记者从北京市教委获悉，目前，本市中考考点已经准备就绪，考场防疫标准与高考一致。此外，因正值主汛期，本市建立了极端天气应对工作机制，中考考点不得设置在地质灾害易发区。

防汛

北京最北考点校配防汛抢险队

“全体抢险队成员请注意，教学楼后面的洪水已经漫过防护堤，全校立即按防汛抢险预案展开行动，各小组立即到位。”昨天下午，中考防汛演练在怀柔汤河口中学举行。

汤河口中学距离市区100多公里，是本市3所山区中考考点校之一，也是本市最北的中考考点。北京目前已进入主汛期，对考务安排提出了更高要求。“往年中考期间，学校没有出现过险情。但是各项预案都已做好，这次演练是希望让大家更熟悉流程。”汤河口中学校长谭景红介绍。

市教委新闻发言人李奕表示，本市建立了中考期间极端天气应对工作机制。中考考点不得设置在地质灾害易发区。本市有3个山区考点，分别为怀柔汤河口中学、门头沟斋堂中学和密云太师庄中学，目前，均已进行了防汛检查，各项工作准备就绪。

谭景红表示，汤河口中学考点还专门成立了防汛抢险队，24名队员都是学校男老师，他们将保证师生汛期安全。除此之外，学校还安排了保护学生撤离的人员。同时，为了保证供电系统正常运行，汤河口消防、供电部门在昨日晚上已将供电车准备就绪，停在学校门口。“如果遇到断电情况能够迅速衔接。”

北青报记者了解到，城区考点也加强了防汛准备，对考点校及周边安全隐患进行全面排查和治理，储备必要的防汛救灾物资。

防疫

中考期间每天三次测温

汤河口中学今年共有115名考生参加中考，共设置6个考场和3个备用考场。每个考场都放置了口罩、免洗手消毒液等疫情防控物品。根据防疫要求，学校还增加了1名来自汤河口二院的疫情副主考，专职涉疫常规工作和突发事件处置。汤河口二院也为中考专设120急救车和医生值守，负责对考试当天学生相关症状进行研判和突发事件处置。本校校医为疫情防控专职工作人员。

“每个楼层都有专门的老师负责处置突发情况。今年参与中考的工作人员达80人，包括教师、安保、厨工、保洁等。”谭景红说，学校已经对中考相关工作人员进行了分组培训和演练，所有的涉考工作人员都进行了核酸检测。

据悉，怀柔教委还派专业消毒机构对中考期间师生的食、用、住所共8500平方米进行统一消杀并填写相关记录。汤河口中学教学副校长刘海齐介绍，学校已经在考前14天及考前3天进行健康监测，并将考生每天的健康状况进行存档。校门口按照体温监测程序管控。中考期间每天3次由班主任在校医指导下，对考生使用电子测温仪测量体温，如有异常者带到临时观察室用水银温度计再次测量，正常者赴考，异常者请示疫情副主考处置。

服务

八辆公交车提前接考生返校

谭景红告诉北青报记者，为了保障同学们能够顺利完成考试，汤河口中学根据学生需求安排住宿，7月16日学生入校后实行封闭管理。

“每个宿舍严格按照防疫要求调整为2至3个人，宿管员负责学生住宿，同时老师们也全程住校陪伴。区政府还将在今天安排8辆公交车分别从两个乡和两个镇将考生接到学校。最远的考生距离学校有64公里远。”刘海齐还介绍，考前学校会根据各学科特色为同学们准备所需的考试用具，考生有需要可随时取用。班主任还对各班考生进行生活物品的调查，统计同学们的特殊需求，学校给予个性化的配备。

饮食方面，学校免费为考生提供一日三餐。此外，学校还安排了心理老师，随时为考生们服务。“心理老师在中考期间也将全程陪伴考生。”刘海齐说。

武文娟摄影/本报记者郝羿

文/本报记者 武文娟 摄影/本报记者 郝羿

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