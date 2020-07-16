“当前实施劳动教育的重点是在系统的文化知识学习之外，有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。”教育部教材局负责人说。

近日，教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》（以下简称《指导纲要》），针对劳动教育是什么、教什么、怎么教等问题，加强专业指导。

大中小学设立劳动教育必修课程

什么是劳动教育？今年3月印发的《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》以及《指导纲要》，都强调“以体力劳动为主，注意手脑并用”。

劳动教育教什么？根据《指导纲要》，在日常生活劳动教育方面，立足个人生活事务处理，注重生活能力和良好卫生习惯培养，树立自立自强意识；在生产劳动教育方面，要让学生体验从简单劳动、原始劳动向复杂劳动、创造性劳动的发展过程，学会使用工具，掌握相关技术；在服务性劳动教育方面，让学生利用知识、技能等为他人和社会提供服务，在服务性岗位上见习实习，在公益劳动、志愿服务中强化社会责任感。

“《指导纲要》要求在大中小学设立劳动教育必修课程，中小学劳动教育课平均每周不少于1课时，高校本科阶段不少于32学时。同时，要求中小学每周课外活动和家庭生活中劳动时间，小学一至二年级不少于2小时，其他年级不少于3小时；大中小学每学年设立劳动周。这将劳动教育纳入人才培养全过程，切实解决‘有教育无劳动’的问题。”教育部教材局负责人介绍。

根据学生年龄特点有序安排劳动教育

“根据学生年龄特点有序安排劳动教育内容要求，注重日常生活劳动习惯的养成，在生产劳动和服务性劳动方面，以使用传统工具、传统工艺的劳动为主，引导学生体会劳动人民的艰辛和智慧。”教育部教材局负责人说。

在小学阶段，低年级学生以个人生活起居为主要内容，中高年级学生以校园劳动和家庭劳动为主要内容。初中阶段兼顾家政学习、校内外生产劳动、服务性劳动。

在普通高中阶段，注重围绕丰富职业体验，开展服务性劳动和生产劳动，理解劳动创造价值。指导学生积极参加大型赛事、社区建设、环境保护等公益活动、志愿服务，自主选择1—2项生产劳动，经历完整的实践过程。

“在普通高等学校，要强化马克思主义劳动观教育，注重围绕创新创业，结合学科专业开展生产劳动和服务性劳动，积累职业经验，培育创造性劳动能力和诚实守信的合法劳动意识。”教育部教材局负责人介绍。

劳动素养将纳入学生综合素质评价体系

教育部教材局负责人介绍，劳动素养将纳入学生综合素质评价体系。要明确学年劳动实践类型、次数、时间等考核要求，指导学生如实记录劳动教育活动情况，纳入综合素质档案，作为学生学年评优评先的重要参考；要对学生的劳动素养发展状况进行综合评定，高中学校和高等学校要将考核结果作为毕业依据之一，并推动将学段综合评价结果作为学生升学、就业的重要参考。

“我们将学生劳动素养监测纳入基础教育质量监测、职业院校教学质量评估和普通高等学校本科教学质量评估，并发挥监测结果的示范引导、反馈改进等功能。”教育部教材局负责人强调，学校在规划劳动教育时要坚持以实践锻炼为主，不能只是口头上喊劳动、课堂上讲劳动。

《指导纲要》要求，要丰富和拓展劳动实践场所，加强师资队伍建设，健全经费投入机制，整体提高大中小学劳动教育质量和水平。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 12 版）

(责编：曹昆)