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北师大首设“志远计划” 面向七省份招收定向师范生

2020年07月15日10:19  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月15日电（孙竞）记者今天从北京师范大学了解到，为更好地发挥教育扶贫作为脱贫攻坚治本之策的重要作用，深入开展教育精准扶贫，加快贫困地区基础教育师资队伍建设，促进教育均衡发展，经教育部批准，北京师范大学2020年本科招生首设“志远计划”。

该计划坚持“定向招生、定向培养、定向就业”原则，面向尚未摘帽的52个国家级贫困县所在省份优秀高中毕业生，择优招收本科定向就业师范生，为国家级贫困县定向培养志存高远、乐教适教的基础教育高素质师资和未来教育家。“志远计划”招收的定向就业师范生在北京师范大学珠海校区培养，招生专业为汉语言文学、数学与应用数学和英语。

据介绍，“志远计划”今年共招收156人，招生范围为广西、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏和新疆等7个尚有未摘帽国家级贫困县所在的省份。该计划坚持“定向招生、定向培养、定向就业”原则，择优选拔以上7个省份中热爱教育事业、立志长期从教的优秀高中毕业生。

“志远计划”的毕业生须履行《北京师范大学志远计划定向就业师范生协议书》约定的义务，经双向选择，由省级教育行政主管部门安排至生源省份尚未摘帽的国家级贫困县域中小学任教不少于6年。

对履行协议义务者，北京师范大学将返还其四年本科期间的学费和住宿费，并纳入学校“四有”好老师启航计划奖励范围，2020年的奖励政策金额为10万元。服务期满一学期，且符合条件者，可申请免试在职攻读北京师范大学教育硕士专业学位。服务期内，可申请参加北京师范大学举办的基础教育教师在职培训项目，共享北京师范大学精品课程、在线教育资源等优质教育教学资源，获得学科教育专家团队的业务指导，并有机会参与学校面向基础教育一线的教育教学改革研究和基础教育集团组织的教学改革实践等职后培养与培训活动。

(责编：孙竞、熊旭)
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