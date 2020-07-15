《70问解码“中国之治”》：一本与2020高考题“不谋而合”的书

7月10日，一年一度的全国高考落下帷幕。高考结束后，不少专家对高考试卷的点评都提到，近年将重大社会生活事件有机融入试题，突出时代特色与发展成就，借助时事热点考查考生的理解和思考能力，已经成为高考命题的趋势，今年尤甚。

从新高考Ⅰ、Ⅱ卷数学题目的新冠肺炎疫情、复工复产指数数据，到物理试题涉及我国自主研制的“嫦娥四号”、运-20等方面内容，国家经济社会、科学技术、生产生活领域取得的发展成就均成为今年试题的重要素材。笔者梳理近年高考作文题还发现，从2017年全国Ⅰ卷“中国关键词”中囊括了“一带一路”的国家倡议到2019年全国Ⅱ卷的“青春接棒，强国有我”，再是今年的“北斗三号”“中国面孔”......高考语文作文题在保持紧扣时事热点思路的同时，突显了家国情怀的主题。

读懂中国是时代命题，近日，由人民网编写、人民日报出版社出版的全彩印刷三卷本《70问解码“中国之治”》（下称《70问》）就是这样旨在解读中国发展的书。

新中国成立70年来，中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的“中国奇迹”。《70问》通过70篇报道，对涉及政治、经济、文化、社会、生态等领域问题进行解答，回顾梳理新中国70年的历史性成就，展现中国特色社会主义制度和国家治理体系的显著优势和丰富实践成果，回答了中国经历过什么，中国为什么这么做，中国共产党为什么能，中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信来自哪里等时代之问。

可以说《70问》全方位、多角度、立体化地剖析了新中国历史性成就和变革背后的“中国基因”与“中国密码”。书中很多内容都聚焦热点问题，高度契合高考命题方向，有助于高考生复习时宏观把握知识点，对高考生乃至高中生正确认识中国、认识世界，确立核心价值，培养社会责任感，引导学生树立尊重实践、追求真理的精神均有很大帮助。笔者相信对于广大考生提高自身综合素质、学科核心素养以及论证、探究、解决问题的能力不无裨益。

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