经历高考洗礼 人生还需乘风破浪

拼搏十二载，终得数日闲。高考结束后的这几天，考生和家长们正在经历着一段难得的轻松时光。一张一弛，文武之道。在这段时间，考生们采取不同的方式释放压力和情绪，应该能得到公众的认同、理解和支持。然而，高考过后，人生还需乘风破浪。

“生于非典，考于新冠”，这一届高考生“太难了”。突如其来的新冠肺炎疫情，致使高考推迟了一个月，很多高三学生只能通过线上直播上课，还有些人甚至在方舱医院中坚持做题。考试期间，安徽歙县考生的考试因暴雨延期一天，云南昆明考生遭遇地震……这是一段留有消毒水味、体温枪并叠加洪水和地震印记的高考记忆。

在全社会的共同努力下，今年高考已经平安落地。随着“后高考时代”到来，如何能够平安、顺利地度过这段自由时光，又成了摆在考生和家长面前的一道新“考题”。

对于高考考生来说，眼下的这个暑假，难能可贵，不过，除了好好放松一下，还应该有意识地利用好这段时光，做对自己有意义的事，让学习和生活更加充实起来。像这几天被各家媒体报道的湖北武汉的周亮宇，一下高考考场就上了防汛的战场，驻守堤段，成为青年突击队里年龄最小的队员。还有湖南益阳的曾蕾，跟周亮宇一样，高考结束后就到大堤防汛，以这种方式完成了自己的成人礼。

当然，完成成人礼的方式有很多种，比如，去考个驾照、学个乐器、学会游泳等，让自己有一技之长。也可以勤工俭学、做志愿者或者开展社会活动等，减轻家里的经济负担，提前接触社会，体验象牙塔之外的生活，让后面的人生道路更加平坦。还可以为即将开始的大学生活做好准备，了解自己的优势和缺点，有意识地查漏补缺，为较快适应大学生活提前做好准备。总之，考生们应在短暂的调整之后，重新回到学习生活的正常轨道，不能荒废时光，虚度光阴。

高考是人生的一个节点，是结束也是新的开始。十七八岁的年纪，可以说“正成年”或已成年。这意味着要对自己的人生负责，对自己的行为负责，这种负责不仅是学业上的，也是身体上、精神上的。这个暑假，将是孩子们成年后走上新旅途的起点，是重要的成长期，不仅考生需要成长，家长们也需要和自己的孩子一起成长。

周亮宇和曾蕾，就是在家人的影响下，才“下考场进战场”的。家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师。在孩子成人的重要时间节点上，家长要上好孩子成人后的“第一课”，利用高考后这个难得的假期，帮助孩子扣好成人之后的“第一粒扣子”，继而生发成孩子一种成长的自觉。

高考散场，青春正好。愿疫情之下的高考考生在经过假期充足的补给后，继续锚定航向，乘风破浪，走出最好最美的人生之路。

(责编：何淼、熊旭)