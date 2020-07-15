人民网>>教育>>滚动新闻

经历高考洗礼 人生还需乘风破浪

乐兵

2020年07月15日08:38  来源：北京青年报
 

拼搏十二载，终得数日闲。高考结束后的这几天，考生和家长们正在经历着一段难得的轻松时光。一张一弛，文武之道。在这段时间，考生们采取不同的方式释放压力和情绪，应该能得到公众的认同、理解和支持。然而，高考过后，人生还需乘风破浪。

“生于非典，考于新冠”，这一届高考生“太难了”。突如其来的新冠肺炎疫情，致使高考推迟了一个月，很多高三学生只能通过线上直播上课，还有些人甚至在方舱医院中坚持做题。考试期间，安徽歙县考生的考试因暴雨延期一天，云南昆明考生遭遇地震……这是一段留有消毒水味、体温枪并叠加洪水和地震印记的高考记忆。

在全社会的共同努力下，今年高考已经平安落地。随着“后高考时代”到来，如何能够平安、顺利地度过这段自由时光，又成了摆在考生和家长面前的一道新“考题”。

对于高考考生来说，眼下的这个暑假，难能可贵，不过，除了好好放松一下，还应该有意识地利用好这段时光，做对自己有意义的事，让学习和生活更加充实起来。像这几天被各家媒体报道的湖北武汉的周亮宇，一下高考考场就上了防汛的战场，驻守堤段，成为青年突击队里年龄最小的队员。还有湖南益阳的曾蕾，跟周亮宇一样，高考结束后就到大堤防汛，以这种方式完成了自己的成人礼。

当然，完成成人礼的方式有很多种，比如，去考个驾照、学个乐器、学会游泳等，让自己有一技之长。也可以勤工俭学、做志愿者或者开展社会活动等，减轻家里的经济负担，提前接触社会，体验象牙塔之外的生活，让后面的人生道路更加平坦。还可以为即将开始的大学生活做好准备，了解自己的优势和缺点，有意识地查漏补缺，为较快适应大学生活提前做好准备。总之，考生们应在短暂的调整之后，重新回到学习生活的正常轨道，不能荒废时光，虚度光阴。

高考是人生的一个节点，是结束也是新的开始。十七八岁的年纪，可以说“正成年”或已成年。这意味着要对自己的人生负责，对自己的行为负责，这种负责不仅是学业上的，也是身体上、精神上的。这个暑假，将是孩子们成年后走上新旅途的起点，是重要的成长期，不仅考生需要成长，家长们也需要和自己的孩子一起成长。

周亮宇和曾蕾，就是在家人的影响下，才“下考场进战场”的。家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师。在孩子成人的重要时间节点上，家长要上好孩子成人后的“第一课”，利用高考后这个难得的假期，帮助孩子扣好成人之后的“第一粒扣子”，继而生发成孩子一种成长的自觉。

高考散场，青春正好。愿疫情之下的高考考生在经过假期充足的补给后，继续锚定航向，乘风破浪，走出最好最美的人生之路。

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

“2020年高考网上咨询周”22日至28日举行 教育部“2020年高考网上咨询周”活动在“阳光高考信息平台”正式启动。根据各地时间安排，网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。 【详细】

原创报道|

@2020届高考生 全国多地高考查分时间公布 2020年全国高考已落下帷幕，各地也陆续公布了高考成绩查询时间。人民网教育频道梳理了多地的查分时间及查分方式，以期对考生有所参考。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved