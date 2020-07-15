本市中考将于7月17日至19日举行 全市设置17个考区5056个考场

昨天下午，北京市第151场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕在会上介绍，继上周五高考结束后，本市中考将于7月17日至19日举行。北京青年报记者从北京教育考试院了解到，中考成绩将于7月27日12时公布。另据记者了解，高考评卷工作已于11日开始，预计7月24日结束。根据北京教育考试院安排，7月25日将发布高考成绩，7月27日至31日统考考生填报本科志愿、单考考生填报志愿，8月上旬至8月底录取。

工作人员考前7天内须做核酸检测

“一对一”指导新考点校

李奕介绍，今年中考全市参加考试的考生共计77583人。全市设置17个考区，248个考点校，考场5056个。在疫情防控措施方面，中考与高考要求一致。首先要做好考生和考试工作人员健康全面摸排，全体考试工作人员在考前7天内进行核酸检测，结果为阴性者方可参与考试工作。同时，加强考生和考试工作人员健康状况登记、考点考场消毒通风、入场体温排查等防疫措施。

特别加强对集中医学观察、居家观察、社区封闭管理考生的摸排，参照高考“一类一策”工作方案做好特殊考生的考试安排。考前安排专人对考点和考试场所、通道、卫生间、水房和桌椅彻底清洁、消杀。上下午考试之间进行预防性消毒，确保考前考场和考务室开窗通风30分钟以上。加强考生和考试工作人员进入考点的体温检测，把好入口关。

此外，降低考场人员密度。每考场考生人数从30人减至20人，按要求每考区设置1-3个备用考点校，每考点校备用考场不少于3个。每个考点校增设1名由卫健部门安排的副主考，负责疫情防控常规工作和突发情况处置。另外还加强了培训和演练，特别对首次承担中考考点的学校，选派具有中考组考丰富经验的同志“一对一”指导其做好工作。

考点不得设在地质灾害易发区

已对山区考点进行专门检查

7月中旬正值北京主汛期，李奕表示，本市严格落实《北京市高考、中考极端天气应对工作方案》，建立中考期间极端天气应对工作机制，局际联席会相关成员单位依据各自职责做好工作。同时，对考点校及周边安全隐患全面排查和治理，储备必要的防汛救灾物资。密切关注气象部门发布的气象专报和市防汛办发布的防汛信息，随时准备应对各种突发情况。

李奕介绍，中考考点不得设置在地质灾害易发区，特别对设在山区的考点根据天气变化，及时采取应对措施，确保考试安全和考生安全，山区考点目前已进行了专门检查，各项工作准备就绪。据悉，目前本市山区考点有3个，分别是密云太师庄中学、怀柔汤河口中学和门头沟斋堂中学。

在确保试卷运送安全方面，提前制定极端天气应对工作预案，确保试卷运送途中的安全、保密。

备用考点、考场不用中央空调

送考车辆不受限行政策影响

在加强考试服务方面，市教委要求初中学校班主任或任课教师与每位中考考生谈一次心，助力考生调整好心态，顺利应考。同时，创造良好的考试环境。设置雨廊，做好考场内的防暑降温，合理使用空调、电扇等，备用考点和备用考场不使用中央空调。

在外部环境方面，本市加大交通管控力度，进一步采取措施避免家长送考候考扎堆聚集。公安、交通部门为考生出行提供便利，继续执行送考不受车辆尾号限行政策，对遇到困难的考生提供及时帮助。在做好特殊考生的服务保障方面，对于发热、残疾和临时伤病等特殊考生，提供合理便利和医学防护，确保顺利完成考试。

文/本报记者 武文娟 蒋若静 李泽伟

释疑

中考考生是否安排统一核酸检测？

李奕表示，北京整体防疫形势向好，但人员流动频繁、疫情风险随时随地存在，因此中考防疫标准跟高考一样，也会启用备用考点，启用原则与高考一致。每个考区设置1-3个备用考点校，用于安排开考前身体状况异常，或处于集中医学观察、居家观察，或所在居住小区封闭管理阶段的相关考生的考试，确保考生如期参加考试。此外，每个考点校还设置不少于3个备用考场，用于安排考试当天入场时体温检测有问题或考试中身体状况有异常的学生。

那么，本市对于中考考生是否会安排统一的核酸检测呢？对此，李弈表示市级不要求统一做核酸检测。主要考虑三个方面：一是考生考前居家一个多月，并且采取严格的防疫措施，健康状况稳定良好；二是核酸检测易产生交叉，存在防疫风险；三是考生需要保持心情和复习状态稳定。

暑假学生是否可以离开北京去外地？

7月11开始，北京中小学生正式开启暑假模式。那么，中小学生在暑假期间能否离开北京去外地游玩？对此，李奕表示并没有硬性规定可以出京或不可以出京，但建议非必要不离京，如果家长看护条件有限，要把孩子带回老家，要及时与学校取得联系，坚持每日报送孩子的行程和健康状况。

李奕强调，上述要求并不是说孩子在暑假期间必须完全足不出户，“我们鼓励在做好防护措施的前提下，让孩子适度开展户外锻炼。”另外，李奕还表示，进入暑假无论是毕业年级还是非毕业年级，都需要在原学校进行体温和健康监测。

中小学是否仍然安排9月1日开学？

李奕表示，根据校历安排中小学还是9月1日开学，但将会按照防疫要求进行动态调整。在网课安排方面，本市坚持线上和线下相结合的混合式教育供给。所以面向新学期，要求老师和学生加强这方面的学习，但并不代表开学都要进行网上上课或都不进行网上上课，希望家长不信谣不传谣。

李弈表示，“我们要求学校暑期不得增加学生负担。学生暑假作业不层层加码，我们要求区、校自行布置的暑假作业总量不得超出市级原作业量，市级研制形成《学生暑假实践活动手册》作为学生暑假作业的范例和参考，不要再布置需要学生到社会单位、商场、超市等人员密集公共场所进行的实践类作业。”严格执行春季学期教育教学计划和校历安排，学校不得占用暑假时间组织集体线上或线下课程教学、复习辅导，不组织研学旅行、暑假社会实践等学生集体实践活动。少年宫、科技馆、少年之家等校外教育机构不在暑假组织开展传统的线下培训活动，转而开展更加灵活多样的线上艺术欣赏和体育美育引导。

重点

北京已连续8天无新增确诊病例报告

在昨天的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，7月13日0时至24时，北京无新增报告确诊病例、疑似病例。至此，北京已连续8天无新增确诊病例报告。全市各地区风险等级无调整。

此外，庞星火还介绍了一例无症状感染者的案例：患者，女，12岁。6月7日曾随父母驾车前往新发地购物，6月15日自行到第三方检测机构采集咽拭子，核酸检测结果阳性，6月16日由120转运至丰台中西医结合医院。患者自述无不适症状，入院查血常规、胸部CT，均未见异常，被诊断为无症状感染者。

庞星火说，上述病例的感染过程再次提示，儿童青少年免疫系统尚在发育过程中，应远离疫情风险因素，尽量避免前往农贸市场、宠物市场等人员密集、通风不良、卫生条件较差的场所。目前，高考已结束，暑假开始了,请大家继续保持高度警惕，关注官方发布的疫情信息，了解疫情发展形势，避免前往境内外高风险国家和地区。

家长要继续督促孩子做好个人防护，坚持戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、用公筷、与他人保持1米以上安全社交距离、注意食品卫生等好习惯；合理安排学习和活动时间，规律作息，保证充足睡眠，加强体育锻炼，合理营养，平衡心态，提高免疫力，避免聚会活动。

庞星火提醒，如果暑假计划外出游玩，要关注目的地的疫情状况和防控要求，做好充分的口罩、消毒纸巾、手部消毒剂、驱蚊剂等防疫物品准备，自觉遵守目的地公共交通、景区等防疫规定，避免接触野生动物；建议选择卫生条件好的正规餐厅就餐；全程做好防护和健康监测，如有不适，及时到当地正规医疗机构就诊并主动报告行程和接触的环境及人员情况。

本组文/本报记者 武文娟 蒋若静 李泽伟

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