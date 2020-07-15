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网游青少年防沉迷系统漏洞多 实名认证流于形式

2020年07月15日08:34  来源：北京青年报
 

系统漏洞多 网游“防沉迷”需多方努力

暑假到了，很多家长又开始发愁：孩子放假长时间在家，天天玩游戏、看视频，如何是好？

虽然相关部门敦促各家游戏公司、视频网站、直播平台对“青少年防沉迷系统”进行多次升级，但依旧形同虚设，孩子们有一套破解之法。根据北京青年报记者调查发现，家长对于现有“青少年防沉迷系统”并不满意，如何让青少年合理娱乐成为社会、厂商、家长、学校多方的关注焦点。

未成年人网游类投诉增460%

2020年疫情防控期间，大量未成年人宅在家里，智能手机、平板电脑等电子产品就成了陪伴其学习、娱乐的首选工具，未成年人在操作时，冲动消费、误消费等现象频发。

据统计，2020年第一季度，江苏全省消保委系统受理未成年人网游类投诉425件，与去年同期相比增加了460%。其中，未成年充值群体中年龄最小的3岁，充值金额最高达7万元，投诉问题主要集中在未成年人充值容易退费难，家长面对高额充值的追回，力不从心。

同时，深圳市消费者委员会的数据显示，投诉案例中，未成年人游戏充值5000元以下的共268宗。在139宗提及详细年龄的投诉案例中，涉及14岁以下未成年人的达138宗，占比为99.28%。

实名认证流于形式 孩子破解法多

北青报记者就家长反映比较严重的娱乐APP进行了亲测，手机游戏APP有《和平精英》《王者荣耀》《猫和老鼠》《开心消消乐》等；直播平台APP包括：“斗鱼”“虎牙”“哔哩哔哩”“一直播”等。

在游戏平台方面，不少企业以第三方账号实名认证为前提，简化软件本身的实名认证设置，导致未成年消费者非常容易通过成年人的第三方账号登录游戏，为未成年人长时间游玩及过度充值提供了便利。几款游戏均可以通过其他账号例如微信、QQ、邮箱、手机号码等注册或点击授权直接登录，实名认证流于形式。

其中《开心消消乐》更设有游客模式，游客模式可以直接进入游戏，同时，游客模式均可以直接充值消费，并无金额限制。

对于家长反映的游戏充值问题，《第五人格》《迷你世界》等游戏都存在填写未成年人实名信息、玩游戏时间不限定、单次充值可以超过50元，甚至高达到648元，且可以多次充值的现象。如《奥特曼传奇英雄》，以未满10岁未成年人身份信息注册，体验员连续充值5次，金额从6元至258元不等，不受限制。

在直播平台方面，不少APP虽有青少年模式，但可以通过输入密码延长青少年模式下软件的使用时限。“一直播”在充值支付时，会自动勾选“支付宝小额免密支付”，必须手动取消才可改变自动支付方式。同时，在打赏时遇到不同程度的诱导，包括单次打赏时，页面有连击提示或者自动勾选数量；打赏成功后，主播口头交流，诱导继续打赏赠送。

北青报记者还发现，不少视频网站在APP端设立青少年模式，到网页版就没有该功能。同时不少游戏APP、直播平台、视频网站卸载后可以成功规避青少年模式。更有部分电商平台提供租用游戏账户服务，让未成年玩家可“以租代售”绕过实名认证步骤。

网游良莠不齐 “防沉迷”需多方努力

实际上，让父母头疼的，不仅是孩子长时间上网，还担心孩子分辨不清网上的不良内容，毕竟良莠不齐的短视频和网络游戏太容易让孩子迷失方向。

对于“青少年防沉迷”真的落实到位，需要从社会、家庭、学生、学校多维度进行“综合治理”，对此记者采访游戏资深设计师张立，他直言：“游戏厂商现在设立的未成年人防沉迷系统都是对《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》进行的制度合规性设置，并没有从青少年健康发展角度设置系统。如果各家厂商依旧认识不到事情的严重性，国家相关部门可以出台第三方植入系统，将政策落到实处，让各方没有漏洞可钻。”

同时，家长应充分尽到监护人的职责，有效引导孩子，严控孩子上网时间，帮助孩子树立正确的网络游戏消费观念。家庭、学校、全社会都应该加强对青少年群体的关爱，让未成年人多参与现实社会的事务，培养更多元的兴趣爱好。

文/本报记者 王磊

统筹/满羿

(责编：何淼、熊旭)
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