外媒：美政府同意撤销留学生签证新规 多所大学欢迎

中新网7月15日电 据外媒报道，当地时间14日，在哈佛大学和麻省理工学院起诉美国政府的留学生签证新规案开庭前，波士顿联邦地区法院法官伯勒斯宣布，美国政府已同意撤销此前发布的留学生签证新规。

双方开庭前和解

据报道，14日，哈佛大学和麻省理工学院联合诉讼案将开审，然而伯勒斯在开庭前宣布了这一消息。他表示，据他所知，诉讼双方已达成和解，一切将恢复原状。

据此前报道，美国国土安全部下属入境和海关执法局6日发布通报说，2020年秋季学期的留学生如果仅上网课，将无法取得赴美签证或维持当前签证。哈佛大学和麻省理工学院8日就此提起诉讼，以阻止美国政府实施这项针对留学生的签证新规。

随后，由17个州和哥伦比亚特区组成的联盟也加入了诉讼阵营。他们认为，美政府的决定似乎是为了“迫使大学重新开设面对面的课程”，增加了接触新冠病毒的风险，同时打乱了学校精心安排的在线课程计划，扰乱了外国学生的生活。

资料图：美国哈佛大学校园内景。

多所大学表示欢迎

这一消息宣布后，美国多所大学校长对此表示了欢迎。

南加大校长卡罗尔·福尔特在社交媒体上表示，“对于我们的国际学生和整个高等教育而言，这是令人激动的胜利。我为南加州大学和全国各地的同事感到自豪。”

普林斯顿大学也在回应中称，欢迎联邦政府撤销留学生禁令的决定。

哥伦比亚大学校长李·博林格在一份声明中表示，“由于来自高等教育界及其他地方的压倒性反对，成千上万的国际学生免于这种不明智的政府政策可能带来的破坏性后果。”

纽约州总检察长詹乐霞(Letitia James)说，特朗普政府急于重新开放学校的想法，“威胁着纽约和全美其他地区所有学生、全体教职员工以及数亿居民的公共健康和安全。”

(责编：何淼、熊旭)