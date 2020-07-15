美留学生签证新规引众怒 17州与华盛顿特区联合起诉

中新网7月14日电 综合报道，当地时间13日，包括美国马萨诸塞州总检察长莫拉·希利在内的17个州和华盛顿特区总检察长，向波士顿联邦法院递交诉讼，起讼特朗普政府的留学生新规。该新规规定如果留学生在今年秋季学期期间只上网课，就不能待在美国。

资料图：美国哈佛大学校园内景。

据报道，该诉讼请求停止整个新规生效。诉讼称，新规定对美国经济造成了重大损害，因为它阻止了数以万计的国际学生来美国定居，也阻止了他们在科学、技术、医疗保健、商业和金融、教育等领域找到工作。

希利表示，新冠病毒已在美国造成了巨大的影响，而这在此期间驱逐国际学生是“残忍、突然和非法行动”。她还指出，特朗普政府未考虑到学校调整计划和认证学生的巨大成本和行政负担。

资料图：当地时间5月15日，美国北加州圣马特奥县的米尔斯高中迎来特殊毕业季。图为校方工作人员送别毕业生。 中新社记者 刘关关 摄

预计法院将在7月15日前做出裁决，这一天是学校向联邦政府提交秋季课程计划的最后期限。

报道指出，13日当天，许多大学生在波士顿的州议会大厦外举行了抗议集会。波士顿与洛杉矶联合其他24个美国城市也提交了声明，支持这项针对留学生新规的诉讼。另外，包括波士顿大学在内的数十所大学对此表示支持。

多数学校认为，新规“真正的动机与确保学生参加‘完整的学习课程’或保护学生签证计划的完整性无关”。相反，其目的是“鼓励学校重新开放”。

据报道，该诉讼针对美国国土安全部(DHS)和美国移民和海关执法局(ICE)提起。移民和海关执法局负责学生签证的签发。

此前，哈佛大学和麻省理工最先提起诉讼，以阻止该规定。这两所高校都没有计划在秋季学期开设面授课程。

(责编：何淼、熊旭)