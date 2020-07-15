11岁“神童”研究癌症获奖？别让“拼爹”太猖狂

你是否还能回忆起：当你11岁的时候，身边最优秀的同学都在些做什么？他们或许会参加各种少儿“奥赛”，取得耀眼的战绩，也可能在创造力上别有所长，用灵机一动的小发明申请一两个专利。但是，很多人可能没想到，会有11岁的小朋友正经做起“博士级”的科研项目，并且凭着这样的项目，在全国青少年科技创新大赛上获奖。

然而近日，云南省昆明市盘龙区的一所小学里，却真的出现了这样一位年仅11岁的“神童”。据报道，该生陈某某在2019年的全国青少年科技创新大赛上，凭借其项目“C10orf67在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究”，勇夺大赛三等奖。这则消息经由媒体报道之后，一时引得舆论哗然。

显然，陈某某的研究内容，远远超出了公众对小学生科技创新的想象，明显是一个专业研究人员才有能力涉足的项目。为此，许多网友都质疑，陈某某背后是否有专业人士的“助攻”，其获奖又是否是其家人运作的“功劳”？

7月13日，中国科学院昆明动物研究所官网发布声明称，经初步核查， “C10orf67在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究”获奖项目学生，系该所研究员之子。据《新京报》报道，获奖学生陈某某的双亲，正是该所的陈勇彬、杨翠萍两位研究员。针对此事，该研究所已成立调查组，进行深入调查。

值得注意的是，这一获奖项目的可疑之处，不仅体现在陈某某的亲缘关系之上。项目中的关键突变基因C10orf67，正是其父陈勇彬首次鉴定发现的；而其母杨翠萍，则是“C10orf67在低氧适应及非小细胞肺癌发生发展中的功能与机制研究”的项目负责人。这些事实，都让人怀疑陈某某的项目，搭了其父母研究的“便车”。

对此，儿童血液肿瘤专家、四川省医学科学院、四川省人民医院儿科副主任医师周晨燕等多名专业人士，都在接受媒体采访时表示——这样的研究，远远超出了11岁小学生的智力水平与认知能力，陈某某顶多是在他人指导下参与了实验，而不可能自主提出研究，更谈不上有什么“科技创新”。如果调查验证了专业人士 的说法，那么，这样的项目参加评奖，显然背离了全国青少年科技创新大赛鼓励少年儿童自主创新的初衷，把比赛变成了个别有背景孩子“拼爹”的舞台。

长期以来，社会大众都对各种“拼爹”现象深恶痛绝。所谓“拼爹”，其实质是将背景、家世提供的资源，凌驾于个人努力之上，形成明显的不公。我们曾看到“富二代”利用家里的财产，以贿赂招生官的方式“保”进名校，也曾看到“官二代”利用父母的权势，轻松占据待遇优厚的公职岗位。不久前，西南交通大学还发生过一起“校二代”利用教授父亲的影响力，伪造成绩保研的恶性事件。每一起类似事件的发生，都会严重侵蚀公众对社会公平的信心。

与这些事件相比，全国青少年科技创新大赛这样的舞台，看起来并没有多少利用金钱、权力或是职业影响力舞弊的空间，因此本应是一方与“X二代”们无关的净土。如果这样的领域，也有“研二代”跑出来，利用父母的研究成果抢占奖项，那么对教育公平的冲击，可想而知。

针对这类“神童”事件，许多网友都提出了一个务实的建议，那就是在未来的同类竞赛中，增设答辩面试环节，从而检验参赛的青少年，到底了不了解自己所做的项目。对于一场规格颇高的全国性比赛而言，设置这样的赛程并不过分。毕竟，这样一个连普通网友都能看出疑点的项目，竟然能够通过层层审核获得奖项，充分暴露了比赛组织方在监督上的不足。

如果监督不严，评奖随意，本意在鼓励科技创新的比赛，迟早要变成从事科研工作的家长们“神仙打架”的舞台，而将那些真正热爱科技创新的孩子排挤在外。

为此，不论是全国青少年科技创新大赛的组织方，还是其他需要维持公平的社会领域的监管者，都应从中汲取教训，以更有效的监督措施，防范“拼爹”现象的发生。

杨鑫宇 来源：中国青年报

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