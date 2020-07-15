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孩子出走玩游戏 家长除了“吹胡子瞪眼”还能做啥

陈禹潜

2020年07月15日08:20  来源：中国青年报
 

近日，浙江温岭市一名12岁的男孩玩手机游戏被父母打骂之后，留下一封告别信，负气出门，梦想成为一名职业电竞选手。万幸，不久之后男孩就被警察找到并送回了家。不可忽视的是，不少青少年把电子竞技当成了梦想，像新闻中这样的孩子绝不在少数。这是好事还是坏事？

电子竞技确实是拥有巨大潜力的新兴项目。在雅加达亚运会上，电子竞技中国代表队就斩获两金一银，让国歌唱响；2018年和2019年IG和FPX两家电竞俱乐部更是相继代表中国获得英雄联盟的世界冠军，在国内掀起巨大反响。电子竞技早非“吴下阿蒙”，通过互联网产业的赋能，靠电子竞技赚钱并非“水中捞月”。

不过，除了良好的前景，我们还要看到，游戏产品作为互联网企业以商业为主要目的开发的“吸金利器”，拥有非常强大的致瘾性，很容易让玩家不眠不休、日夜颠倒地投入其中，直至“为伊消得人憔悴”。

而且，青少年梦想的职业电子竞技绝非玩游戏、娱乐消遣那么简单，其原理和许多脑力竞技项目相似，涉及非常复杂的手、眼、脑的协调，考验玩家的反应速度、策略计算、团队配合甚至是空间想象能力，可以说需要“万里挑一”的天赋才能以此为职业。就像街头篮球爱好者很难成为职业篮球运动员，“爱打游戏”离职业电子竞技还有很长距离。

天赋之外，职业电子竞技还需要大量的练习，顶级电竞选手Ming（史森明）一天要在小黑屋里不眠不休打游戏14个小时，几乎没有任何个人时间。高强度训练带来后果就是，电子竞技选手往往患有严重的职业病。今年6月，知名电子竞技职业选手UZI（简自豪）遗憾退役，原因就是其患有严重的糖尿病，还有手伤和腰伤，让他无法保持状态参赛。可以说，电子竞技行当火爆，但其中的付出也是“冷暖自知”。

所以，青少年能不能参加电子竞技，需要衡量天赋资本、身体资本，从而评价其职业前景，绝不是小朋友脑袋中幻想的“说走就走的旅行”。家长要充分了解行业情况、陈明利弊，并引导孩子的想法。

但是，为什么更多的家长只会非打即骂呢？这就涉及家庭教育普遍的两个缺位。

其一，便是家庭教育的沟通缺位。网剧《隐秘的角落》的热播，再一次引发了社会对于“原生家庭”的讨论。在传统家庭教育中，很多家长看重孩子的服从和自己的控制力，却忽视孩子内心的情感需求。在青少年追求自我实现的社会潮流中，单向度的控制导致诸多家庭问题，甚至酿成悲剧。加强和孩子之间的情感联系，学会“讲道理”而不是“甩脸色”，是家长的“必修课”。

其二，数字化教育的缺位也是一个重大的问题。在互联网时代，任何人不想成为“互联网难民”，就只能学会数字化生活，与信息产品和谐共处。在这个层面上，一些家长不仅不了解互联网，甚至有些抗拒了解互联网。说到电子竞技，更是一问三不知，只知道这是一个“坏东西”。连了解都不了解，就更别提正确引导了。

尼葛洛庞帝提出了“数字化生活”的设想，面对不断涌来的技术革新潮流，人们必然是要不断适应的。而“孩子想要当职业电竞选手”的难题，便是技术对家长传统教育观念的一波冲击。放下固有成见，多接触新事物，放弃“吹胡子瞪眼”的居高临下，如此家长才能不断“与时俱进”，与孩子实现应有的沟通。

陈禹潜 来源：中国青年报

(责编：何淼、熊旭)
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