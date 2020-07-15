高校学生会改革“动真格”：回归主业 强化定位

“用青春铺路，让理想延伸”是习总书记视察南昌大学（以下简称“南大”）时对全校学子的殷切期望。如何帮助广大同学树立远大理想、铺就成才之路，也是南大学生会思考和致力解决的问题。

“校学生会的定位是学生之家、骨干之校、师生之桥。在学生会组织改革的大背景下，如何更好地凸显这些作用，是我们面临的挑战与前进方向。”南大团委副书记、校学生会秘书长邹立旋在参加完学生会组织改革与工作推进会议后感慨道。

团的十八大以来，类似的讨论在南大学生会已开展不下数十次。

握着厚厚的问题清单，该校学生会主席程旭坦言：“当初看到大家反映这么多问题，我们也挺头大的，甚至对改革有些犹豫不决。但是看到一个个问题被我们解决，同学的点赞越来越多，一切都值了！”

校院联动，学生会变身“权益雷达”

平日，学生会值班室内总有几个不停刷手机的低头族，他们是被称为“权益雷达”的工作人员。

刚加入学生会的新生余思翩就是“权益雷达”的一员。前不久，她和同伴接到学生反映，说学校三号门附近的田径场下水道堵塞，导致跑道积水并散发异味。在学姐的带领下，他们前往田径场实地勘察，并撰写“关于田径场排水系统修缮的建议书”交至学校基建部门。第二天，学校便组织人手对该处进行整改。第三天，大片积水消退，操场上又有了同学们运动的身影。

校内饮食安全、基建维修、治安维护……一年来，像余思翩这样的“权益雷达”时刻关注网络动态，收集并处理了2061个权益问题，服务超3000人次，解决率高达98%。

“只有帮助学生维护好涉及自身权益、切身利益的事，才最能得到大家的拥护。‘学生之家’的口碑才能深入人心。”南大学生会副主席乐圣粤说。

为了更好推动权益工作的开展，南大学生会打造校院联动机制，有力保证“三小时权益反馈机制”。同时，“首问负责、首接负责、首发现负责”的“三首”工作标准也在学生会中进一步落实。这意味着权益不再是权益部的工作，而是学生会全体成员的使命。

强化监督，做风清气正的“实干家”

“之前我看到网上很多帖子说学生会‘水深’，有点担心。但是冲着能为同学做实事，我还是决定成为一名学生会干事。现在看，当初的决定是正确的。”郑智祥回忆加入学生会的初衷时说。

从2017年起，为了加强学生会作风建设，南大学生会设置监察委员会，负责监督学生骨干作风，并督查学生会各项工作的开展情况。

因为严苛的监督机制和公正客观的作风，每一届学生监察委员会主任都被称为“铁面人”。

“我也知道平时被大家叫‘铁面人’，但学生会本来就不靠情面维系，只要就事论事，就能得到大家的认可。”本届学生监察委员会主任木拉地里·玉山说。

学生监察委员会还持续关注学生骨干队伍的思想动态，对行为违反学生会要求的、对同学服务态度不礼貌的、工作态度和成效不佳的成员，进行一对一谈话；对于学生会工作人员在工作中出现的重大失误，会进行调查和跟进；对不合格的学生会工作人员，监察委更会“动真格”。2019年，南大学生会共清退和免职学生骨干17人。

“他们被免职清退，我心里很难受。有时也在想，有必要这么严吗？但看着学生会这个大家庭越来越好，我还是坚定了‘动真格’的决心！”木拉地里·玉山说。

此外，学生会还出台《南昌大学学生会监察条例》，监察委督促学生会定期召开民主生活会，邀请普通同学对主要学生骨干进行评议，让学生会骨干红红脸、出出汗，从而进一步改进工作作风。

自从监察制度施行以来，以往部分学生会工作人员作风散漫、不注意个人言行等情况已大大减少，学生骨干队伍的作风得到极大改善。

回归“主业”，让同学在参与中共同成长

“你好，我是南昌大学新生自主服务队成员，欢迎来到南昌大学。”2019年，南大学生会缩减人员编制和组织架构，学生会骨干考虑再三，决定招募新生志愿者协助迎新。学生会的主要学生骨干分配至每个迎新小组中担任主要负责人，统筹迎新工作。这一举措既是改革的新探索新实践，又是新生的一次成长洗礼和大学初体验。

为了进一步推广“因事用人”办法，校学生会成了“人才超市”。每周，同学都能在第二课堂学分系统和志愿者交流群中看到学生会招募活动志愿者的讯息。

“太难抢了。之前参与过一次，真的是不一样的体验。”该校医学部学生张艺馨在参加完新生辩论赛决赛的工作后说：“从宿舍骑了20分钟自行车来现场，不过能得到机会还是很开心。”

“学生会要回归‘主业’，不仅要组织同学开展学习、文体、社会实践等活动，还要组织同学进行自我服务，归根结底就是要让学生在‘事’中磨炼、在‘事’中完善、在‘事’中成长，让学生会更好地发挥组织联系同学、服务同学、引领同学的作用。”邹立旋介绍说。

南大学生会骨干表示，将更好地开展工作，始终不忘初心服务同学，打造广大同学成长成才的发展平台，进一步打造学校放心、老师支持、同学满意的学生会。

（见习记者 王姗姗）

中青报·中青网见习记者 王姗姗 来源：中国青年报

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