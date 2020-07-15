淮师新闻网7月15日电（记者 宋紫筠 张菁菁）7月15日上午，淮阴师范学院外国语学院暑期社会实践基地揭牌仪式在淮安市周恩来纪念馆举行。周恩来纪念馆副馆长谭建华、淮阴师范学院外国语学院党委副书记、副院长刘芳，副院长刘峰、院关工委主任郭连法、教师代表林凤娇、宋紫筠等参加揭牌仪式。

谭建华致辞。他表示多年来淮阴师范学院与周恩来纪念馆结下了深厚的友谊，在周恩来思想生平研究、关心下一代工作和志愿者服务领域长期开展了广泛而深度的合作。该基地的建立既是外国语学院大学生们提升思想政治素养、参与社会实践的崭新平台，也为周恩来纪念馆志愿服务和外事接待工作增添了一道靓丽的风景线。

刘芳介绍了外国语学院的基本情况。她指出暑期社会实践是高校学生素质教育的重要一环，大学生暑期社会实践基地作为高校开展暑期社会实践活动的重要载体和阵地依托，是高校对人才社会实践能力的培养、综合素质建设的新拓展和有益探索。淮阴师范学院外国语学院与周恩来纪念馆共建社会实践基地，符合大学生成长成才的需要，符合大学生暑期实践实训的需要。今后双方一定能够共享交流学习的平台，实现合作双赢的目的，为加强大学生思想政治教育和暑期社会实践工作，建立稳定的实践基地和长效实践机制，为携手共建文明和谐社会做出新的更大的贡献。

本次暑期社会实践基地揭牌仪式标志着馆院双方的合作迈向了新的更高的层次，激励双方更好地保护、传承红色基因，把红色资源转化为现实教育资源，把学习弘扬周恩来精神推向更高层次和水平。双方今后将持续打造基地品牌，积极协调配合，创新工作举措，形成优势互补、共同发展的良好机制，以新姿态担当新使命，以新业绩拥抱新时代。

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