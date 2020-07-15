人民网>>教育

@高考考生 高考结束了，如何调整好心态迎接新挑战？

张倩

2020年07月15日10:58  来源：光明网
 

　　2020年高考已经落下帷幕。今年，由于新冠肺炎疫情的出现，每位高三学生都经历了全新的考验：适应线上学习，提高学习的自觉性……如今，经过积极奋战，考生们已经完成了人生中的一次大考，虽然过程中有着不同的曲折坎坷，但这也使得这段奋斗的历程更加深刻难忘。

　　高考过后，有的考生会过于如释重负选择放纵自我；也有的考生会因为过分担忧成绩变得异常焦虑……那么考生们该如何调整好自己的心态，面对新的生活？家长们又该如何进行引导和帮助呢？对此，近日，光明网记者对国家儿童医学中心、北京儿童医院精神心理科医生闫瑞颖、于丽萍进行了采访。

　　考后过度放纵？ 影响身体心理健康！

　　闫瑞颖告诉记者，有许多考生在长期的高压过后，会出现强烈的补偿心理，要去狂吃、狂玩、狂睡，甚至天天熬夜打游戏。

　　“有几天这样的状态是可以理解的，但如果放松过度了不但影响身体健康，还会影响心理健康。” 闫瑞颖解释说，考生们高考后身体都处在疲劳期，宣泄过度，容易造成劳累，从而引发健康问题。“考生们可以听听音乐、做做运动，多进行一些有益于身心健康的放松活动。”

　　此外，闫瑞颖建议家长应以平常心态去看待高考，不要过分纵容孩子无度的放松，要适度引导和监督；另外她还建议家长和孩子一起制定假期规划，利用假期培养孩子时间规划和自我管理及自我控制能力，为大学有序而独立自主的生活做一些铺垫，让整个假期变得健康、轻松、有意义。

　　高考成绩不理想？学会主动沟通！

　　高考结束后，考生们也是几家欢喜几家忧，尤其是在高考成绩公布前，不少学生会出现忐忑不安、焦虑烦躁：成绩可以达到录取分数线吗？能够进入理想的大学学习喜欢的专业吗？高考成绩不理想，该怎样面对亲朋好友？

　　“学习是收获知识的过程，成绩只是阶段性的总结。” 于丽萍建议考生理性面对高考成绩，学会自我接受，“高考代表着一个学习阶段的结束，考生需要做的是在每个阶段接近尾声时，努力做好自己，不要过分看重自己在别人眼中是什么样，将自己所学所获顺其自然表达出来就可以。”

　　如果高考成绩不理想，考生和家长该怎样正确面对呢？

　　首先，对于考生，不要过度自责、苦恼、大发脾气，更不要出现拒绝与他人交流、甚至自伤自杀等极端行为。于丽萍建议考生不要在已经过去的事情上浪费时间和精力，应及时根据真实成绩做出合乎实际的选择，然后脚踏实地地走下去，可能会有意想不到的收获。

　　“考生可多与父母、朋友主动沟通，把自己的负面情绪表达出来。” 闫瑞颖说。于丽萍也赞成考生多与亲朋好友进行互动，“与好友打打球、帮助家人做一些家务活都是增强心理支持的来源。”

　　此外，家长也要学会接受孩子高考失利的事实，不要沉浸在失望、愤怒的情绪中，更不要因此打骂、责备孩子。“爸爸妈妈是孩子的坚强后盾。家长应该以一种积极乐观的心态，陪伴孩子、鼓励孩子，帮助孩子走出‘困境’，并根据孩子的实际情况探讨下一步的计划。” 闫瑞颖说。

　　转移关注重点 迎接全新挑战

　　高考只是大部分人都会有的一个经历，并不是决定一个人命运的唯一途径。无论结果好坏，它都已成为过去。

　　“不要一直关注在自己的考试成绩上，可以适当将对自我的关注分配一下。”于丽萍说。比如，这个假期，考生们不妨多为今后的生活做些打算，可以多听听老师和师哥师姐们的建议，对报考院校和专业多做一些功课，多一些了解；也可以利用假期多看看书、学习一些新技能；或者与父母、朋友一起出去走走，放松一下心情，然后重新面对崭新的生活，迎接全新的挑战。

　　（光明网记者 张倩）

　　[ 责编：杨煜]

(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

“2020年高考网上咨询周”22日至28日举行 教育部“2020年高考网上咨询周”活动在“阳光高考信息平台”正式启动。根据各地时间安排，网上咨询活动时间为7月22日至28日，每日咨询时间9点至17点。 【详细】

原创报道|

@2020届高考生 全国多地高考查分时间公布 2020年全国高考已落下帷幕，各地也陆续公布了高考成绩查询时间。人民网教育频道梳理了多地的查分时间及查分方式，以期对考生有所参考。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved