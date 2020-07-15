@高考考生 高考结束了，如何调整好心态迎接新挑战？

2020年高考已经落下帷幕。今年，由于新冠肺炎疫情的出现，每位高三学生都经历了全新的考验：适应线上学习，提高学习的自觉性……如今，经过积极奋战，考生们已经完成了人生中的一次大考，虽然过程中有着不同的曲折坎坷，但这也使得这段奋斗的历程更加深刻难忘。

高考过后，有的考生会过于如释重负选择放纵自我；也有的考生会因为过分担忧成绩变得异常焦虑……那么考生们该如何调整好自己的心态，面对新的生活？家长们又该如何进行引导和帮助呢？对此，近日，光明网记者对国家儿童医学中心、北京儿童医院精神心理科医生闫瑞颖、于丽萍进行了采访。

考后过度放纵？ 影响身体心理健康！

闫瑞颖告诉记者，有许多考生在长期的高压过后，会出现强烈的补偿心理，要去狂吃、狂玩、狂睡，甚至天天熬夜打游戏。

“有几天这样的状态是可以理解的，但如果放松过度了不但影响身体健康，还会影响心理健康。” 闫瑞颖解释说，考生们高考后身体都处在疲劳期，宣泄过度，容易造成劳累，从而引发健康问题。“考生们可以听听音乐、做做运动，多进行一些有益于身心健康的放松活动。”

此外，闫瑞颖建议家长应以平常心态去看待高考，不要过分纵容孩子无度的放松，要适度引导和监督；另外她还建议家长和孩子一起制定假期规划，利用假期培养孩子时间规划和自我管理及自我控制能力，为大学有序而独立自主的生活做一些铺垫，让整个假期变得健康、轻松、有意义。

高考成绩不理想？学会主动沟通！

高考结束后，考生们也是几家欢喜几家忧，尤其是在高考成绩公布前，不少学生会出现忐忑不安、焦虑烦躁：成绩可以达到录取分数线吗？能够进入理想的大学学习喜欢的专业吗？高考成绩不理想，该怎样面对亲朋好友？

“学习是收获知识的过程，成绩只是阶段性的总结。” 于丽萍建议考生理性面对高考成绩，学会自我接受，“高考代表着一个学习阶段的结束，考生需要做的是在每个阶段接近尾声时，努力做好自己，不要过分看重自己在别人眼中是什么样，将自己所学所获顺其自然表达出来就可以。”

如果高考成绩不理想，考生和家长该怎样正确面对呢？

首先，对于考生，不要过度自责、苦恼、大发脾气，更不要出现拒绝与他人交流、甚至自伤自杀等极端行为。于丽萍建议考生不要在已经过去的事情上浪费时间和精力，应及时根据真实成绩做出合乎实际的选择，然后脚踏实地地走下去，可能会有意想不到的收获。

“考生可多与父母、朋友主动沟通，把自己的负面情绪表达出来。” 闫瑞颖说。于丽萍也赞成考生多与亲朋好友进行互动，“与好友打打球、帮助家人做一些家务活都是增强心理支持的来源。”

此外，家长也要学会接受孩子高考失利的事实，不要沉浸在失望、愤怒的情绪中，更不要因此打骂、责备孩子。“爸爸妈妈是孩子的坚强后盾。家长应该以一种积极乐观的心态，陪伴孩子、鼓励孩子，帮助孩子走出‘困境’，并根据孩子的实际情况探讨下一步的计划。” 闫瑞颖说。

转移关注重点 迎接全新挑战

高考只是大部分人都会有的一个经历，并不是决定一个人命运的唯一途径。无论结果好坏，它都已成为过去。

“不要一直关注在自己的考试成绩上，可以适当将对自我的关注分配一下。”于丽萍说。比如，这个假期，考生们不妨多为今后的生活做些打算，可以多听听老师和师哥师姐们的建议，对报考院校和专业多做一些功课，多一些了解；也可以利用假期多看看书、学习一些新技能；或者与父母、朋友一起出去走走，放松一下心情，然后重新面对崭新的生活，迎接全新的挑战。

（光明网记者 张倩）

[ 责编：杨煜]

(责编：李枫、岳弘彬)