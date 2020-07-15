叶鑫斌：实习快半年 就业在眼前（就业故事③）

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许多人通过职业教育找到工作。山东胶州市职业教育中心学校2017级学生叶鑫斌，得益于胶州市推动职业教育产教深度融合、校企紧密合作的新型人才培养模式，由学校帮其选择到一家适合自己的企业实习，在实习企业和师傅的帮助下，通过自己的努力，提升技术，将按期转为正式员工，实现就业。

查看标示卡、明确汽车型号、拿物料、搬仪表板、连通电路……7月10日上午8时，在上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司内，实习生叶鑫斌早已在汽车组装生产线上忙碌着。“在这实习将近半年喽，主要从事汽车组装，现在负责汽车右侧仪表盘装配，等下个月拿到毕业证，就签订合同成为正式员工了！”叶鑫斌边忙手里的活，边跟记者说。

叶鑫斌是山东省胶州市职业教育中心学校2017级车辆运用与维修专业2班的学生。今年毕业的他，倒也没有体会到找工作的压力。这得益于胶州市推动职业教育产教深度融合、校企紧密合作的新型人才培养模式，让叶鑫斌毕业即就业。从初来汽车组装车间时无从下手，到现在对工作驾轻就熟，他已经迫不及待转正，“那样就可以拿正式员工的工资哩。”

依托校企合作

师生二人敲定实习

回想起当初选择实习，叶鑫斌有一肚子话要说。由于家里父亲患有重病，长期卧床，一直由姑姑姑父帮着抚养长大的他，从小看着大人的辛苦，叶鑫斌想找家效益比较好的企业实习，最好实习后就能留下。

2019年12月份，班主任楚玉江将《2019年实习单位一览表》发到每位学生手中。这个表上的企业，与胶州市职业教育中心学校有合作，是学校的就业资源。胶州市职业教育中心学校与近200家企业采取现代学徒制、冠名班、订单培养等方式深化校企深度合作，推进校企双主体育人，让学生有效学习专业技术技能，提高岗位适应能力。专业知识学习和企业实习交替进行，实习分认识实习、跟岗实习和顶岗实习，分层次助力学生未来工作。

叶鑫斌经过两年多的专业学习，到实习阶段，看着表格上30余家企业，叶鑫斌犯了愁，不知道要选择哪一家才好。

得知叶鑫斌的纠结，楚玉江将他叫来办公室。多年的校企合作，让楚玉江对这些企业非常熟悉。“校企合作不仅是职业教育人才培养模式实施的需要，也是促进毕业生就业的有力纽带。”楚玉江坦言，平时自己与企业经常沟通人才供求信息，促进企业对人才培养质量的理解和信任，“也能够给学生更精准的实习和求职信息与建议”。

询问叶鑫斌的意愿，楚玉江帮他介绍每家企业的具体情况，分析培养侧重点。“叶鑫斌在学校学习特别主动，成绩很好，他参加青岛市钣金大赛还获得了三等奖。”楚玉江回忆说，“根据他当时的学习情况、食宿条件以及距离家的远近等因素，就帮他选择了能继续实践钣金技术的企业去实习。”

最终，师生二人敲定，叶鑫斌去青岛一家车饰品有限公司实习。家庭的重担也让叶鑫斌对实习充满期望。

岗位不太理想

学校帮忙“二次分配”

然而，进入企业后，叶鑫斌发现自己所从事的实习工作与自己想象的工作有很大的差距。

“我想着能多学习锻炼汽车维修方面的技术，结果来了之后，一直让我从事汽车美容保养的相关工作，专业没有用武之地，汽车美容又不是我的初衷，而且这边实习工资只有2000块钱左右，我家的条件不好，这些工资根本不够帮助家里，心里就在犯嘀咕，我是不是应该再去选择一家更适合我的企业。”想到这些，在一次楚玉江来企业走访学生实习情况的时候，叶鑫斌就说出了自己的打算，想换一家实习企业。

“叶鑫斌的家庭特殊，为了他的长远发展，我马上跟校领导反馈，我们几位老师一块分析了他的专业优势和相关企业情况，在综合考虑了工作环境、薪酬待遇等问题后，觉得上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司可以去试试，我们马上与公司联系做好对接，将叶鑫斌进行了二次分配。”楚玉江回忆。

今年1月下旬，叶鑫斌来到了新公司。“一到这里，就觉得眼前一亮，这企业特别大，车间也有好多，大家都在紧张有序地忙碌着，看得我眼花缭乱。”当时刚进企业的情形，叶鑫斌还记忆犹新，“当时就觉得，这就是我要工作的地方，我一定要成为这里的员工。”

一到岗实习，叶鑫斌就研究起上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司的《技术工人技能分级认证管理办法》《特聘人员评审制度》等文件。叶鑫斌发现，根据岗位技能从低到高分1—5级，每年组织员工技能分级认证，技能分级评定标准由理论考试、专业实作、综合能力三方面组成，促进员工不断提升技能。对于技能水平特别高的，按要求评比聘任为专家、首席技师等。通过畅通的发展通道鼓励员工不断向上发展。

叶鑫斌一头扎进车间，他想好好表现，他觉得在这儿技术好，总会有用武之地。

实习成长迅速

将按期转为正式员工

新公司节奏快，第一时间给叶鑫斌发了工作服，开始对他进行入职实习前的培训。“首先有工作人员给我们介绍公司的具体情况、强调了工作安全须知；之后又有工段长带到不同车间进行零部件和专业知识的讲解；大概一周之后，由公司专业人员评估考核，顺利通过后就可以正式上岗了。”叶鑫斌回忆道，“感觉还没有适应环境，就要开始投入工作了，心里特别没底，害怕自己做不好，出问题，也怕被师傅骂。”

工段长刘玉强是公司的老员工了，带出了不少优秀学徒。“叶鑫斌刚来的时候瘦瘦的，公司让他当我的徒弟，我还一度担心他能不能胜任这份高强度而又有点枯燥的工作，每天加班加点，就在流水线重复着，不过他没让我失望，这孩子有担当，知上进。”刘玉强对他评价。

叶鑫斌怀着忐忑的心情来到自己的工位上，按照师傅刘玉强的示范来做，大脑按照一二三的步骤划分清楚，虽然速度还慢一些，但是刚上手，基本的操作就已经掌握清楚了。

“本来觉得特别开心，没想到这么快就出问题了。”工作不久的一天下午，叶鑫斌干劲正足，但是在往仪表盘上打螺栓的时候，连续好几个不是打歪了就是打滑了，他的心里紧张起来，手也开始不听使唤，满头冒汗，不知所措。看着别人正常操作着，再看看自己打坏的一地螺栓，叶鑫斌既愧疚又自责。这时，刘玉强看到沮丧的他，走过来询问情况，耐心给他演示了一遍，拍着他的肩膀说道，“工作中切忌心浮气躁，你才刚接手工作，做不好很正常，越急就会越出错，关键要靠熟能生巧，这需要时间。”

听了刘玉强的话，叶鑫斌平复下心情，继续投入紧张的工作中。为了更加熟练，他顾不上吃饭休息，每天中午吃两口饭垫垫，就马上返回工作岗位加练，一个动作重复十次、百次……努力做到尽善尽美，一个月后，他已经可以赶上老员工的组装速度。

“企业注重人才的培养，为我们实习提供实践平台，帮助我们进步。”叶鑫斌说，今年虽然遇到了疫情，在2月25日复工之前，也一直通过线上拓展课程、理论知识答题等形式进行技术培训，做到停工不停学，后期还进行轮岗制，使每一位实习人员有更多实践机会。

下个月，叶鑫斌就能拿到毕业证，学校也在联系企业商量正式合同的事宜，把叶鑫斌的生活环境和工作环境安排妥当，把好学生走向社会的第一关。“我已适应这里的工作，我现在也在不断给自己设定目标，工作上要做好，在后面陆续的轮岗过程熟悉其他工位工作，了解不同车型，做到融会贯通。”叶鑫斌说，对于这份工作，他感到心满意足。不仅如此，他还报了国家开放大学，想在做好工作之余再提升一下自己的学历。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)