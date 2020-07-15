取消晚自习开设课外班，体育老师带孩子们跳街舞，每周五开展教师培训……两年前，一支来自北京市中关村三小的教学团队，到了雄安新区的雄县第二小学。他们到来以后，学校悄然发生了变化。雄县第二小学校长陈文华说：“变化最大的是人，还有理念。”

以前，雄县很多学生到外地借读。雄县教育局一名工作人员说：“过去全县教师缺口较大，一些老师年龄偏大，教学观念也需要更新。”雄安新区设立后，实施了教育三年提升行动。近两年，京津冀优质学校与雄安新区50多所学校建立帮扶关系，大批年轻教师来到雄安。

北京也对雄安实施了教育支援。北京市中关村三小和雄县第二小学由此结缘。2018年，由中关村三小副校长张文峰带领的教学团队共12人，来到雄县第二小学。出发前中关村三小校长刘可钦为他们壮行：“以千年大计的心态，走好平凡而精彩的每一步。”

教学团队到来后，对学校机构进行改革，成立课程部、学生部等5个部，每个部都有北京的老师参与管理。团队老师每人带一个班的课，与两名本地骨干教师结成帮扶小组，负责两个年级的教研工作。

团队还成立了教师成长研修工作站，每逢周五，就有北京的骨干教师来授课培训。县里其他学校的老师也来交流，能容纳100多人的会议室挤得满满的。

过去，学校操场四周用铁栅栏围着，上体育课时才打开。“操场应该是最热闹的地方。”张文峰坚持拆掉围栏，把操场还给孩子。北京来的体育老师教孩子们跳街舞、打篮球。孩子们玩得开心，老师们也跟着“嗨”。

学校取消了晚自习，成立各种课外兴趣班，机器人社团招30人，全校500多人报名。去年6月，该校两名学生获全国中小学信息技术创新与实践大赛二等奖。

“孩子们学习时间和作业少了，考试成绩没受影响。”陈文华说。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 12 版）

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