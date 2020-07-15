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北京全力以赴保障中考

防控措施从严从细

2020年07月15日04:55  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月14日电  （记者朱竞若、王昊男）截至7月13日，北京已连续8天无新增确诊病例报告，中风险地区降至7个，新发地两批相关集中医学观察人员先后解除隔离安全转运，疫情防控形势持续向好。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组认为，短期平稳并不等于完全稳固，大考还未到交卷时，任何麻痹大意都有可能导致疫情死灰复燃。北京将继续严格“四早”要求，落实各项防控措施，不麻痹、不厌战、不松劲，不断巩固拓展疫情防控成效。

　　筑牢社区防控网，社区消毒专人负责。2700余名消毒专员日前在丰台区上岗，专职负责社区村消毒工作。丰台区相关负责人介绍，全区每个社区村均设1名消毒指导员、1名消毒监督员和若干名消毒操作员，定职定责定岗，负责社区村的消毒方案制定、开展公共区域日常消毒、指导居民正确开展居家消毒、监督检查消毒情况等工作。

　　全力以赴迎中考，防控措施从严从细。7月17日至19日，北京77583名学生将迎来中考。全市将设置17个考区、248个考点校（含备用考点校27个）、考场5056个（含备用考场1033个）。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，为确保师生健康安全，全体考试工作人员将在考前7天内进行核酸检测；考前安排专人对考点进行彻底清洁、消毒。为降低考场人员密度，将每考场考生人数从30人减至20人；每个考点校增设1名由卫健部门安排的副主考，负责疫情防控常规工作和突发情况处置。

　　此外，北京市政府新闻发言人表示，要制定涉疫复工复产场所恢复经营管理办法，形成常态化机制，积极推进复工复产复商复市，积极推进恢复正常的生产生活秩序。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月15日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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