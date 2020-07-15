支持湖北大规模职业教育培训

新华社武汉7月14日电 国务院联防联控机制联络组联合教育部、湖北省近日共同启动实施职业教育赋能提质专项行动，对湖北省高校未就业毕业生、退役军人、农民工等各类群体进行大规模免费职业技能教育培训，提升就业创业能力，助力湖北省经济社会加快恢复发展。

联络组组长、国务院副秘书长丁向阳，副组长、国家卫健委副主任于学军，教育部副部长孙尧多次主持召开专题会议并到有关职业院校实地调研，协调落实培训经费保障、参训人员组织、“1+X”证书收费标准等问题。7月14日，联络组、教育部、湖北省联合召开大会，全面启动实施湖北职业教育赋能提质专项行动。

会议指出，支持做好湖北省职业技能教育培训，是党中央明确的一项重要任务。教育、人力资源社会保障等各有关部门要加大指导帮扶力度，湖北省要建立由省领导牵头、相关部门负责人参加的联席工作会议机制，统筹高效推进专项行动实施；要把责任压实到各部门，在校学生培训由教育厅负责，两年内未就业大学生、农民工、城镇登记失业人员培训由人社厅负责，退役军人培训由退役军人事务厅负责，在职职工培训由总工会负责，并落实好培训经费，确保把好事做实做好；对承担职业技能培训工作的单位，在核定学校绩效工资总量时要适当提高，在学校内部分配时，要向承担培训工作的一线教师倾斜。培训评价组织要会同相关院校加大师资培训力度，提升教师培训能力。广大用人单位要积极组织在岗职工有序参加职业技能培训，并优先吸纳持有职业技能等级证书的人员就业。下一步，一方面要加大全社会宣传力度，动员目标人群积极参训，提升培训覆盖面；另一方面要分阶段、分节点有序推进专项行动计划实施，边探索、边总结、边创新，力争做成精品，拿出湖北模式，为全国作出示范。

截至目前，联络组、教育部已会同湖北省完成培训需求和院校承训能力摸底，全省有198所中高职、本科院校申报参与，年承训能力148万人次，设立考核站点121个；举办80场线上视频对接会，促进校企对接1190余次，参会人数近5000人次；累计培训湖北省院校师资2402人。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 02 版）

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