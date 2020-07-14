教育部：全国2.08亿学生开学复课 复学率达75%

人民网北京7月14日电（孙竞）据教育部网站消息，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室日前召开全国教育系统疫情防控调度视频会议，总结交流2020年上半年疫情防控工作，研究部署2020年暑期及秋季开学期间疫情防控工作。

会议指出，全国教育战线按照教育部党组关于科学精准做好常态化疫情防控和有序推进学校复学复课工作的要求，在属地党委和政府的领导下，实现了全国2.08亿学生开学复课，复学率达75%，确保了师生安全和校内稳定。

会议强调，针对当前教育系统疫情防控工作存在的问题，持续做好疫情防控常态化下各项工作。

一是严格落实暑期校园疫情防控。各地各校要利用暑假，调整完善防控措施，抓紧补足防控短板，建立健全暑期离校师生健康管理制度，确保所有学生健康管理全覆盖、无盲区。

二是认真谋划秋季开学工作。各地各校要科学谋划秋季开学疫情防控工作，全面推进恢复正常教育教学秩序。既要避免麻痹大意，又要防止过度防控。

三是积极应对“疫后综合征”。要综合评估大规模在线教育教学的成效与不足，推进教育信息化改革。加强学生思想政治教育，弘扬抗疫精神，强化道德认同，提升文化自信，激发爱国情怀。加强对学生的思想引导、学业辅导、就业指导、心理疏导和人文关怀。

四是坚决杜绝形式主义。教育部门要加强与本地疫情防控指挥部门沟通联系，统筹协调检查调研和信息报送，切实减轻学校和教师负担。

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