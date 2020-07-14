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严查高校毕业生就业数据弄虚作假！教育部公布举报电话

2020年07月14日23:38  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月14日电（孙竞）记者今晚从教育部了解到，教育部在工作中发现，有些高校存在毕业生就业虚假签约等行为。教育部强调，坚决反对任何形式的就业数据弄虚作假，将对相关违规行为严肃处理，发现一起，查处一起，切实保障毕业生就业合法权益。

6月17日以来，教育部启动开展2020届高校毕业生就业统计核查工作，印发《关于严格核查2020届高校毕业生就业数据的通知》等文件，要求各地各高校严格落实“四不准”规定，即：不准以任何方式强迫毕业生签订就业协议和劳动合同，不准将毕业证书、学位证书、优秀毕业生证书发放与毕业生签约挂钩，不准以户档托管为由劝说毕业生签订虚假就业协议，不准将毕业生顶岗实习、见习证明材料作为就业证明材料。

教育部采取系列措施，严格核查就业数据，严肃纠正就业统计违规行为。一是开通毕业生本人核验渠道，2020届高校毕业生可登陆“学信网”，在“毕业去向查询反馈”栏中，对本人毕业去向信息进行核实。二是指导地方和高校开展自查，严格审核每位毕业生的就业材料，重点核实灵活就业等相关数据，有关纸质或电子材料在校级就业部门存档备查。三是开通举报电话（010-68352281）和邮箱（xiangmu@ncss.org.cn），及时回应毕业生关切，接受社会各界监督。四是委托第三方机构开展核查，采取向毕业生本人、用人单位核实等多种方式，对存疑信息逐条核实、逐一反馈。五是严肃查处并追究责任，要求各地各高校对弄虚作假等违规行为，一经查实，严肃处理并追究责任。

7月15日起，教育部全国高校学生信息咨询与就业指导中心将向2020届已就业高校毕业生发送手机短信，提醒毕业生及时登录“学信网”查询本人就业状况。教育部将要求各地对存在问题的所有信息进行逐条核实、逐一查处。

教育部要求，各地各高校要采取有效措施，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，千方百计帮助高校毕业生就业，为未就业毕业生提供不断线的就业服务，确保岗位推送不断线、指导培训不断线、重点帮扶不断线、接续服务不断线，实事求是、实实在在做好就业工作，帮助未就业毕业生尽早就业。

(责编：孙竞、熊旭)
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