原标题：欧洲时报：英国脱欧后移民新政 留学生毕业可留英

据《欧洲时报》编译报道，英国内政部于近日公布脱欧后新移民政策的相关细节，以便让英国的企业、组织和个人为这个近几十年来最大规模的移民制度改革做好准备。

欧盟与非欧盟公民一视同仁

据英媒报道，英国内政部此前透露，改革后的移民制度体系采用积分制，于2021年1月1日英国结束脱欧过渡期时实施。

根据该体系，英国的边境将会对所谓的“非技术”工人关闭，申请移民者必须会使用英语。此外，除了个别情况外，移民申请者还必须提供一份年薪不低于2.56万英镑的工作邀请。

移民制度改革中最大的变化是对欧盟成员国公民自由进出英国进行了限制，这意味着英国将对欧盟公民与其他海外公民进行相同的出入境管理。

对于即将到来的移民改革，多个行业领袖曾担心这可能会对就业市场产生影响。英国的大学则担心未来国际留学生数量会减少。

据了解，新的移民政策将分阶段推行，以最大限度地减少对企业冲击，尤其是长期依赖欧盟廉价劳工的企业。

移民体系将以技能为主导

据悉，英国内政大臣普丽蒂·帕特尔(Priti Patel)于7月13日公布一份长达130页的文件，具体介绍此番改革路线，包括对技术工人和留学生的移民规定。

帕特尔称：“英国人民通过投票重新获得了掌握本国边境的权利，并将推出积分制移民体系。现在，我们脱离了欧盟，可以自由地释放这个国家的全部潜力，通过必要的改革，重新建立人们对移民体系的信任。自2021年1月1日起，我们将建立一个更公平、更牢固、以技能为主导的移民体系。”

2021年夏季，新的留学生签证政策将实施。新政策允许留学生在完成学业后继续留在英国，获得学士和硕士学位的学生可以留在英国两年，完成博士学位的则是三年。

同时，“全球人才计划”则允许科学家和学者在没有工作邀请的情况下可以来到英国。但申请者的工作必须达到新体系中的A级或相同水平，而不是现有体系中的水平标准。

到2020年12月31日还在英国的欧盟成员国公民，可以申请继续留在英国到2021年6月30日。(顾砚)

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