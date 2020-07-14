原标题：970万儿童年内或因疫情永久失学 多国疫苗研发取得进展

13日全球疫情简报：970万儿童年内或因疫情永久失学 多国疫苗研发取得进展

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间13日10时(北京时间13日16时)，全球新冠确诊病例较前一日增加215539例，达到12768307例；死亡病例较前一日增加5037例，达到566654例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间14日6时34分，全球新冠确诊病例达13048249例，死亡病例为571685例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达3353348例，死亡病例为135524例。

新闻事件

世界卫生组织总干事谭德塞13日表示，在抗击新冠疫情过程中应加强政府的领导和全面战略协调作用，明确持续地传达抗疫策略。

英国慈善机构救助儿童会13日发布报告说，新冠大流行引发教育预算削减和贫困加剧，可能在今年内导致全球至少970万儿童永久失学。

莫斯科国立谢切诺夫第一医科大学实施的“重组腺病毒”候选新冠疫苗安全性临床试验已进入收尾阶段。总计38名志愿者分两批于6月18日和23日接种疫苗，并将分别于7月15日和20日出院。这一阶段临床试验主要为了检验疫苗安全性，下一阶段试验将检验疫苗有效性，预计两个阶段试验总共将耗时至少五六个月。

澳大利亚昆士兰大学13日宣布，该校研发的一款新冠病毒候选疫苗进入一期临床试验。疫苗研发项目负责人之一、昆士兰大学教授保罗·扬表示，这款基于“分子钳”专利技术开发的新冠候选疫苗在临床前试验中表现良好，能够诱导产生高水平的抗体。一期临床试验将进一步评估这款疫苗的安全性及其在人体内产生的免疫反应。

泰国朱拉隆功大学新冠疫苗研发团队12日宣布，该团队参与开发的一款候选新冠疫苗已成功完成利用猕猴开展的动物实验，将于10月进入一期临床试验，如果临床试验获得成功，有望于明年第三季度末投入量产。

德国法兰克福机场集团13日发布的数据显示，受新冠疫情影响，2020年上半年法兰克福机场旅客运输量同比大幅减少63.8%，而6月的旅客运输量为59.9万人次，同比降幅高达90.9%。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间13日20时(北京时间13日19时)，日本当日新增新冠确诊病例260例，累计确诊22252例。此外，冲绳美军基地13日再向当地通报了32例确诊病例。截至13日，冲绳美军基地累计确诊病例达95例。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫13日宣布，将该国当前实施的隔离措施延长至7月底，以遏制新冠疫情蔓延。

(责编：郝孟佳、岳弘彬)