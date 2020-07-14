原标题：南开大学今年推出“3-10-3”大类招生培养方案

南开大学2020年高考招生政策日前出炉，今年该校着眼未来型人才培养，持续深化大类招生大类培养改革，推出“3-10-3”大类招培方案，将全校87个普通类型本科专业整合为16个大类(专业)，包括3个高水平重点试验班、10个国家一流本科专业(类)和3个高水平医学类专业。

“南开大学今年计划招生4100人，实行‘总分优先、专业不设级差’的总体原则，认可全国性政策加分、一加到底选专业，保证报考南开且服从调剂、体检合格的考生，提档不退档。”南开大学招生办公室主任金柏江介绍，今年南开大学招生和培养政策的最大特点是“科学投放、满足志愿、增强流动”。

为招收优质生源，培养“厚基础、宽口径”，“公能”素质全面发展的新时代人才，南开大学在大类组合、批次安排、计划调整方面，根据各省历年报考学生志愿情况与生源发展状况，通过大数据分析，进行动态调整和科学投放。

“对于考生需求强烈的专业类，学校在统筹各省报考志愿总体情况的基础上，实施一定比例的动态调整，增加志愿多的专业计划投放量，减少志愿少的专业计划投放量。”金柏江说。

南开大学今年将通过优化专业投放，增加录取批次，实施动态调整等方式，充分满足考生报考志愿，最大限度地让考生能够进入自己心仪的专业类学习。

今年，在所有投放招生计划省份，考生填满六个志愿且不重复，提档后体检合格，保证全部录取到志愿专业中，不会调剂。“在此基础上，南开大学还更加真诚和精准实施‘一省一策’，部分省份根据投放专业和计划会有更为优惠的录取政策，考生可咨询南开大学招生办公室或当地招生组。”金柏江说。

同时，南开大学还通过增加批次和单独代码的方式，给考生更多报考南开大学机会。根据政策，南开大学试点在部分省份投放少量提前批计划，为南开传统优势强势学科，只录取所填报志愿专业，不会调剂。

此外，南开大学招生办提示，考生还可关注南开大学与法国诺欧商学院合办的电子商务(中外合作办学)专业，该专业在部分省份以单独代码招生。

金柏江介绍，南开大学今年还将完全满足考生的从医志向。医学院临床医学(5+3一体化)、口腔医学、眼视光医学三个专业，仅录取填报医学类专业志愿的考生，不报也不会调剂。且将医学院任意专业填报在第一专业志愿，只要进档后体检合格，保证全部录取到该专业，不受限于在该省份投放的招生计划。

“今年新冠肺炎疫情席卷全球，广大医务工作者冲锋在前，用生命守护生命。南开大学招生政策向医学倾斜，一方面是为了弘扬医务工作者专业、敬业、奉献的大爱精神，满足更多青年学生投身医学的志向，培养和储备一流的医学人才；另一方面，也是着眼未来，服务国家战略，体现南开爱国报国的责任担当。”金柏江说。(记者 张道正 通讯员 郝静秋)

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