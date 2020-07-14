昆山服务催生青年科创热潮 全方位打造人才磁场

去年12月的一个深夜，昆山人才科创服务发展中心服务热线接到一个电话，一位科技创业者从欧洲回国，考察昆山投资环境。第二天，当他在上海虹桥机场落地时，已经有人专门等待，通过快速通道把他接到了昆山。

这是昆山市政府专门为科创人才提供的一项机场礼遇服务，科创人才可以在上海浦东、虹桥机场享受贵宾服务。

2019年8月2日，昆山市人才科创发展服务中心正式成立，这是全国第一个县级市实体化运作的人才科创发展服务中心，从创业政策、生产服务、生活服务等三方面，全方位覆盖科创人才在昆山创新创业的全过程。

2019年，昆山被评为全省营商环境综合评价先进县，蝉联赛迪县域营商环境百强县研究评价第一。此外，昆山还多年蝉联全国百强县科技创新第一。

今年年初，昆山市委市政府提出要争新旧动能转换之先，奋力走在创新发展最前沿，在产业科创中心建设上实现新突破。

“昆如意”造就人才强磁场

6月10日，昆山市人才科创发展服务中心会议室里坐了二三十人，聆听建设银行苏州分行普惠部副总经理沙倩茹带来的融资政策讲座。

这是创业者港湾沙龙在春节后的第一场线下活动，现场来了15家科创企业负责人，沙倩茹向他们讲解融资服务政策，科创企业如何申请无抵押贷款。准备去苏州申请创业贷款的昆山同日工业自动化有限公司负责人还得到了单独辅导的机会。

昆山市人才科创服务发展中心办公室副主任许向东介绍，昆山是最早复工的城市之一，新冠肺炎疫情期间为服务好科创企业，他们线下走访了171家企业，搜集了181项需求，通过线上云课堂提供包括路演、融资、科技攻关等服务。仅在4月，7场云课堂活动就有2000多人参加。

3月5日，昆山市政府发布《昆山市进一步优化营商环境建设实施方案》，围绕破解企业投资障碍、深化“放管服”改革、提升亲商护商服务、规范监督执法行为四大方面，出台实施28条新举措，并首次对外打出“昆如意”这一营商服务品牌。

昆山市副市长宋德强说：“‘昆如意’，即政策优惠最大，办事效率最高，企业服务最好，技术手段最先进。同时，还寓意昆山敢于争第一、勇于创唯一的精神。”

“昆如意”开设昆山12345“人才科创服务专线”，24小时在线，还开通了昆山科创微信公众号，从创业政策、生产服务、生活服务等方面提供275项专业服务，全方位覆盖人才在昆山创新创业全过程。科创人才可以直接“下单点菜”。

“只有你想不到，没有他们做不到。”一位青年创业者感慨，“从衣食住行、入学就医到企业注册、生产、融资、科技攻关、开拓市场，只要找一个人就能一站式办理。”

目前，服务中心还在各乡镇板块设立了服务窗口，并向外链接长三角和粤港澳创新资源，在沪昆科创中心、昆山人才与科创（深圳）联络中心设立服务点，扩大人才服务半径。服务科创人才已成为昆山市考核第一指标，综合考核占比12%。

科创大赛助推青年人才创业

在参加完昆山创新创业大赛后，杨昆云在昆山注册了公司，还成功入选当年昆山市双创人才计划。

杨昆云说：“举办方安排周到，提供了良好的比赛条件，大赛是我们落户昆山的一个重要平台，我们从参赛到落户创业，相关政府职能部门为公司研发提供了很多便利条件。”杨昆云的昆山星谕传感虽为初创公司，但在自动驾驶的激光雷达开发进程中，已经提交了多项核心专利申请。

6月下旬，第四届中国昆山创新创业大赛半决赛圆满结束。通过16场海内外赛事的选拔，共有56个项目脱颖而出，有14个项目受邀参加了昆山实地考察走访及对接活动。

创新创业项目落地的关键因素之一，在于科创空间及孵化载体的供给配套。当前，昆山已累计启用科创空间278.95万平方米，全市认定各级各类科技企业孵化器和众创空间共83家。截至目前，昆山全市累计拥有国家重大人才工程125人，省“双创团队”18个，省“双创人才”125人。

昆山崛起科技创新高地

“35个工作日就拿到了专利授权，这简直不可想象，在其他地方需要一年半到两年，这就是昆山效率。”清陶（昆山）能源发展公司总经理李峥对昆山服务赞不绝口。

早在2009年，李峥在研究生暑期社会实践活动中与昆山结缘，昆山给他留下了美好印象。至今，昆山市已连续举办了12届著名高校研究生暑期社会实践活动，共吸引海内外110余家次高校的1500余名研究生来昆开展实践活动。

李峥介绍说，2016年，他带领团队到昆山注册公司，落户两年便实现了产业化。他们先后获得姑苏重大创新团队、独角兽培育企业等十多项荣誉，还获得了1亿元的头雁人才计划奖励。

助力企业创新，昆山不仅拿出了真金白银，还帮企业出谋划策，悬赏科技攻关。

去年3月，昆山启动实施祖冲之自主可控产业技术攻关计划。该计划聚焦光电、半导体、小核酸及生物医药、智能制造四大高端产业，向企业征集科技攻关难题，面向全球集中发布“需求清单”，精准对接企业研发“最初一公里”、打通成果转化“最后一公里”。

一年来，昆山发布两批次共2077项企业技术需求，落地实施祖冲之自主可控产业技术攻关项目257项，103家企业通过实施攻关项目，签约建设平台载体18个，研发支出增加8.5亿元，销售额增长115亿元，研发人员增加1180人，新增专利774个。

去年，昆山科学技术支出38.01亿元，占全市财政科总支出十分之一，科技创新累计落实各类政策减免税收146.54亿元，万人发明专利拥有量达65件。目前，昆山成为全国唯一拥有两个国家创新人才培养示范基地的县级市。

在昆山市委书记吴新明看来：“昆山要以战略定力打造国家一流产业科创中心，让创新成为转型升级的主引擎，让昆山成为科技创新的策源地。”

记者 李润文

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