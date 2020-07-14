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萌宠经济：年轻人花钱求“治愈”？

2020年07月14日08:43  来源：中国青年报
 
原标题：萌宠经济：年轻人花钱求“治愈”？

　　两位顾客正准备买下一只宠物柯基犬。

　　宠物店外，陈列窗引来儿童观看。

　　宠物店内陈列墙上挂着大量宠物周边产品，宠物服装、宠物零食、宠物玩具应有尽有。

　　宠物店内小狗小猫种类繁多，引得人们驻足观看。

　　宠物店内小狗小猫种类繁多，引得人们驻足观看。

　　北京三里屯一宠物店内，一位顾客正在观察小猫洗脸。

　　在养宠物这件事情上，当代年轻人的爱好越来越多元了。

　　每天一下班，95后孙铭浩就一头扎进自己的“动物园”：2只布偶猫在家里到处跑，6只乌龟满地爬，还有几十只树蛙、角蛙在水缸里等着换水。铲屎、喂食、换水......每天下班后，他都要花费一个小时左右来“服侍”这些“主子们”。

　　近几年，各种新奇的宠物开始进入大众视野。吸猫、撸狗之外，荷兰猪、羊驼、柯尔鸭、大鹅、乌龟、蜥蜴、土拨鼠......各种新奇的宠物也开始走红。在社交平台上，还有越来越多的萌宠博主在用实践证明，万物皆可“吸”。

　　吸猫撸狗养鸭鹅，许多年轻人一边被萌宠治愈，一边也为自己的爱宠“烧钱”。从主粮、零食，到玩具、衣服，从智能铲屎马桶到专用尿不湿，从宠物咖啡馆到萌宠餐厅，“它经济”的市场正在扩容。青山资本发布的《2020中国快消品早期投资机会报告》显示，宠物市场规模已经超过了2000亿元。

　　不过，这个千亿规模的市场也有内在的隐忧。有业内人士和行业专家指出，动物咖啡馆、宠物餐厅等新型消费场所的安全卫生和监管应该及时跟上，宠物医疗、动物权益保护等领域也一直纠纷不断。

　　吸猫撸狗养鸭鹅，年轻人求“治愈”

　　7月3日凌晨，知名演员王珞丹在微博发布了一则“寻鸭启事”，称其同事的宠物鸭在河南息县被一女子拎走。偷鸭的人可能不知道，这可不是菜市场里普通的肉鸭，而是一只有点贵的“高级网红”宠物鸭——柯尔鸭。

　　柯尔鸭（Call duck）因体型小巧可爱，性情温顺，非常粘人，互动性强，近年来成为著名的宠物鸭，一些明星网红都喜欢养。近两年，柯尔鸭在宠物市场上颇受欢迎。

　　如今，柯尔鸭已经在网上有了自己的拥趸和专属贴吧；一些城市还有线下“鸭咖”，许多年轻人慕名而至，专门去“吸鸭”。

　　来自江苏淮安的90后赵丽（化名）就是新晋鸭主人之一。因为之前喜欢柯尔鸭的表情包，今年5月，她忍不住从网上购买了几枚柯尔鸭蛋，尝试自己孵化。从收到鸭蛋的第一天开始，他每天都要拿手电筒照射鸭蛋，拿手机拍下每天的变化。从一坨蛋黄到逐渐看到血丝，再到逐渐成形，她看到了一条新生命的诞生。

　　第25天，鸭蛋开始破壳，一直浑身金黄的小鸭琢开蛋壳出现了。她给这只小鸭取名为“嘟嘟”，俨然把它当成了自己的孩子。“出生以后长得很快，每天都在长个，有种当妈的感觉。”

　　不过，这也是后续更多快乐与烦恼的开始。“嘟嘟”很粘人，不管主人走到哪儿都会一路跟着。为了不让自己长根“小尾巴”，赵丽学着网上其他鸭友分享的经验，给“嘟嘟”买了2个小黄鸭玩具。打那以后，“嘟嘟”在家时都与这两只“假同类”同吃同住。

　　《2019年中国宠物行业白皮书》显示，我国城镇宠物犬猫数量达到9915万只，比2018年增长766万只，90后成为中国养宠的“主力军”。还有数据显示，在一线城市宠物主占比为38.8%，同时三线及以下城市的宠物主占比也不容小觑，达到了34.4%。

　　对于许多年轻人来说，萌宠不仅是一只宠物，更是他们的精神寄托。

　　孙铭浩从小就喜欢各种小动物，高中就开始养起了小乌龟。“当时不咋想跟爸妈交流，养宠物可以解闷儿。”上大学以后，养宠物的行动就一发不可收了。“（如果）只养一只，宠物也会孤单。”虽然家里总说宠物养多了会有味道，但他觉得每一只宠物都能陪伴自己，遇到烦心事，看到这么多可爱的萌宠，感觉心都温暖了不少。

　　千亿萌宠市场等待升级

　　因为生长速度很快，“嘟嘟”孵化出生两个月后，赵丽准备了新的口粮，有五谷杂粮，也有干豆腐，还有南瓜干、青菜干和肉干等。但比起粮食，怎么处理排泄物才是最让她操心的事情。

　　因为特殊的排泄系统，鸡鸭禽类都是“走到哪儿，拉到哪儿”，如何处理粪便就成了一个让宠物主人头疼的事情。赵丽经常吐槽“嘟嘟”：“干啥啥不行，拉屎第一名。”为此，她还在网上买过不少鸡鸭专属尿布，单片售价从几元到十几元不等。

　　宠物食品、卫生用品、洗护产品/服装、玩具、食用器皿……各种产品应有尽有。淘宝上，单价5000元左右的智能铲屎马桶，2018年就在淘宝卖出超3000台。2019年春节期间，天猫超市上的宠物服饰销售量同比增长38%，宠物药品增长了66%，而宠物粮食的销售比去年近乎增长了106%。

　　随着越来越多年轻人的加入，萌宠市场的蛋糕也越做越大。青山资本发布的《2020中国快消品早期投资机会报告》中称，宠物市场规模已经超过了2000亿元。不过，规模甚巨的萌宠市场仍面临着升级的烦恼。

　　80后佟萌在2008年大学毕业后，就开始创业开宠物店，现在已经在北京拥有7家宠物店。虽然已在行业闯荡多年，但她觉得这并不是一门很好做的生意，而目前宠物行业仍然存在良莠不齐的问题：缺乏行业管理标准和规范，大大小小的店铺零星分散，“每年关门的店其实比新开的店更多”，但依然还是有许多年轻人加入其中。

　　佟萌认为，宠物行业并不是一个光靠热情和爱好就能腾飞的领域。在许多品牌小而杂，行业服务缺乏标准的情况下，宠物行业的整体利润比较低，很难诞生巨头型企业。

　　目前，我国宠物市场中，国内品牌占据六成左右，近四成市场被国外少数高端品牌占据。国内宠物经济领域也只有7家上市公司，其余的大多仍是处于初创阶段的企业。有宠研究院数据显示，我国企业主销中低端市场，而绝大部分份额，特别是高端市场被国外品牌占据。

　　中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，我国宠物行业大多采取“代工”为主的经营模式，尚处于国际产业链底层。大部分公开财报的国内宠物类企业，产品定位仍偏低端，缺乏独立研发创新能力。

　　此外，许多与宠物相关的服务往往缺乏行业管理标准和规范，一旦出现纠纷也缺乏有针对性的管理规定。

　　以宠物咖啡馆为例。上海、深圳、成都等地拥有的宠物咖啡馆数量最多。早在2018年7月，国家市场监管总局发布的《餐饮服务食品安全操作规范》明确规定“餐饮服务场所内不得饲养禽、畜等动物”。至于宠物咖啡馆内的动物属于宠物还是禽畜，往往很难界定。

　　盘和林认为，宠物经济或许是个“吸金”的朝阳产业，但经营不规范、缺乏专业人才等诸多问题都亟待解决。在他看来，提高自身经营能力是国内宠物企业应对竞争的关键，也是我国宠物经济得以蓬勃发展的关键。

　　记者 王林 见习记者 李若一  图：见习记者 李若一/摄

　　中青报·中青网记者 王林 见习记者 李若一 来源：中国青年报

(责编：郝孟佳、岳弘彬)
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