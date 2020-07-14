原标题：高考结束警惕心理“太波动”

【高考观察】

光明日报记者 陈鹏

走下考场，湖北省通城县一中高考生刘静并没有“解放”的感觉。在回家的路上，父女俩基本没有交流。父亲刘德杰说：“看得出她有些失落，但也不敢问她考得怎么样。”

疫情期间居家复习，家人关于高考的言论都会让刘静感到焦躁。回校复课到参加高考两个多月，并没有缓解她心中的焦虑。高考前埋头复习，复习安排以分钟计算；如今闲下来，反倒让她手足无措。“像是做了一个很长的梦，高考就结束了。”

这届考生“太难了”，种种不确定性，始终伴随着他们。报考人数创历史新高，因疫情而延期开考，部分地区还受到洪涝影响。

面对这样的特殊经历，每个考生都可能经历的恐慌、抑郁、焦急大哭，并不意味着在考后就会全然不见。哪怕高考结束了，考生心理依然容易出现波动。家长和考生该如何应对？哪种心理调适方法更有效果？

放松与狂欢不是一回事

高考结束后，只在家安分待了一天，湖南考生吴天天就公布了自己的出行计划——和三个同学一块去长沙，“玩三天三夜”。

拗不过女儿，虽然有点担心，吴天天的妈妈还是同意了。“最近几个月一直复习，都没放过一天假。孩子确实该放松放松。”只不过，她一再交代女儿，注意安全。

和吴天天一样，大多数考生在长期高压过后，出现“强烈的补偿心理”，狂吃、狂玩、狂睡，甚至熬夜打游戏，选择肆无忌惮地放松自己。

“长期压抑和焦虑之后，考生应该对紧张疲惫的状态进行调整。但是，大部分考生把高考后的放松，理解成了狂欢。”华南理工大学心理学教授宋广文认为，事实上，放松与狂欢不是一回事，放松是必需的，但狂欢往往会过度。

“冲刺阶段，争分夺秒，考生们高考后身体都处在疲劳期，免疫力相对较低。宣泄过度，容易造成劳累，加剧疲乏而引发健康问题。”宋广文建议，进行一些有益于身心健康、自我发展的放松活动，例如旅游、交友、运动。他还提醒家长，不能因为考试结束，任由着孩子们怎么高兴怎么玩，家长们也要适度引导和监督。

不要对成绩和未来过度担忧

高考后，有位考生在知乎上发帖称，“连续三天失眠，体重直下六斤”，“不敢对答案，不敢相信自己的努力付之东流”“害怕与梦想擦肩而过”。

和“过度放松”相反，焦虑并未因为高考结束而消失。高考结束后，大家的视线会转移到对考试分数的期待上来，“情绪心理出现新的变化”——担忧考上目标大学的可能性。

北京市十八中教师马杰发现，“一些学生在等待成绩的日子里，多少还是会焦虑不安。特别是，平时成绩较好的学生，因自我期待比较高，对完答案后，患得患失”。

既然是考试，就会有成绩高低。

清华大学心理学系主任彭凯平认为，不要对成绩和未来产生“灾难性思维”，即过分看重高考和人生道路的关系，将高考成绩作为预测未来发展的唯一基础。

“考得好未来发展就好，考不好就完蛋了，这是明显的误区。对年轻人而言，无论什么时候，真正重要的是积极的心态。”彭凯平说。

高考过后，从按部就班的轨道上脱离，考生们容易变得整天无所事事，空虚无聊。

“此前因复习占用了大量时间，高考后，考生应该多和朋友、家长互动交流，以弥补社会关系。”彭凯平还建议，可以列一个“兴趣清单”，把那些以前想做却没有时间做的事情，付诸行动。在这个过程中，也可结合对未来大学生活的预期做一些安排。这样，既可以获得快乐体验，又能为与大学生活建立联结做一点心理准备。

“人从来不是被过去所决定，而是被未来所决定。”彭凯平说，在适度放松后，考生应着手考虑未来专业发展等问题，为即将到来的大学生活做好准备，以便适应大学阶段独立生活、学习的要求。

警惕不良归因心理

疫情影响下的高考，成为有史以来最为特别的一次。

“疫情让孩子们不得不转入网上备考，很多考生都觉得自己不够自律，备考不充分，担心考得不好。大家其实都一样，站在同一起跑线。”国家教育考试指导委员会专家组成员陈志文表示。

根据中国教育在线发布的《2020高招调查报告》显示，今年高考报名人数大约与2008年的1050万人相当，但2008年录取人数只有565.9万人。

“今年如果高职继续扩招，高考总录取规模可能会在1000万人左右，比2008年增长400万人以上。”陈志文表示，“换句话说，高考录取率正在逐年提升。考生和家长都没必要过分紧张录取的问题。”

“疫情、洪灾客观存在，对人们的适应能力提出了高要求，不能怨天尤人。当然，在这样的重大疫情面前，考生们心理有所波动也是正常现象，但绝不能因为客观的困难或者一时考试成绩的好坏，就产生破罐子破摔、放弃努力等消极心理。”宋广文认为，“即便是高考成绩因此受影响，也要警惕不良归因心理：不能夸大疫情、洪灾的影响。在心理学上，过分依赖外归因，将自身的责任推卸或转嫁到其他因素上，而不分析自身问题，意味着逃避，不能解决问题。”

“尽管高考结束了，家长们还是应该多关注孩子的心理变化。”在疫情的特殊背景下，高考传导的压力，容易让考生出现非理智行为，甚至出现跳楼、自杀等极端事件。陈志文提醒，如果孩子考得不好，原因可能很多，这时家长千万不要唠叨。可在填报志愿或入学前，与孩子认真谈一次话，探讨未来人生的发展路径，“目的是激发他们的内在动力。”

一考不能定终身，胜负不在当下。在彭凯平看来，“高考是一个过去式，人生还有很多做选择、判断，需要付出努力的地方。人生就是一个不断自我认识、不断调整的过程。”

（本文部分采访对象采用化名）

《光明日报》（ 2020年07月14日 08版）

(责编：李枫、岳弘彬)