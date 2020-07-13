 湖南吸引年轻人积极投身乡村建设 

原标题：创业正当时 耕耘收获多（走向我们的小康生活）

在三湘大地，许多年轻人返乡创业，积极投身家乡建设。他们走进大山，奔走在田间地头、山乡小路，在时代的潮声中，将向往和历练、见识与经验，化为一粒粒种子播撒在家乡的土地，为收获幸福生活而热情耕耘着。

在这里，我们看到自信在生长，感受到了蓬勃的新希望。

十八洞村

苗家妹直播带货

2013年11月3日，习近平总书记在湖南省花垣县十八洞村考察时，首次提出“精准扶贫”重要论述。

夏日再访十八洞村，蒙蒙细雨中的苗寨清新洁净、安宁祥和，来来往往的村民、游客脸上写满喜气，客栈、餐厅、店铺、银行的招牌一个接一个，展现出一派旺盛的活力。红色旅游、特色产业，让村民的日子越过越殷实，全村建档立卡贫困户已全部脱贫，2019年人均纯收入14668元，村集体经济收入126.4万元。

说起村里的致富能手，村支书施金通如数家珍：经营着村里“网红打卡地”小酒坊的杨冬仕，从浙江回乡创业开办特色民宿的杨正邦，带领留守妇女成立苗绣合作社的石顺莲，靠养蜂脱贫致富的吴满金、龙先兰夫妇……

这当中，更少不了年轻人的身影。

24岁的施林娇，站在乡亲们中间格外显眼。她长相靓丽，身上洋溢着青春的活力。2015年，她成功考入浙江音乐学院，毕业后也有了安稳的工作，收入不错。已经“走出去”的她，却在2020年初毅然返乡创业。

返乡的施林娇，选择了当下流行的“短视频”作为创业方向。她和村里两位返乡创业大学生施志春、施康一起，组成“三小施”组合，一边用精心制作的短视频和直播，将十八洞村的青山绿水和生活巨变介绍给更多网友，眼下已有粉丝超过10万名；一边建立自己的电商渠道，替乡亲们直播带货，销售十八洞村的土特产品。

“三小施”将“直播电商”的新风带进了山中苗寨，为家乡带来了美誉，为乡亲们带来了实惠，也为自己开启了新的机遇之门。

这就是年轻人的冲劲，这就是年轻人的拼劲。

“三小施”的故事，只是三湘大地上无数青年返乡创业的一个缩影。

龙尾巴村

游客慕名村里住

2016年，在广州工作的湖南张家界小伙子李平作了一个决定：回老家创业。

李平的老家，在张家界市武陵源区协合乡龙尾巴村。这个村毗邻张家界中心景区，山清水秀。李平想在老家开办一家民宿。

做民宿不算新鲜点子。怎么做出优势？在一线城市干过媒体工作的李平，有自己的想法。

说干就干，回到家乡的李平租下一处民房着手改造。别人做民宿，房间多多益善，李平却不然，原本的7间房改造成4间，把装修、配套和服务做精，主打高端品质、现代风格、时尚品位。

2017年年底，村里一处叫“璞舍”的乡间民宿开张迎客。很快，“璞舍”在旅友中有了知名度，也带动周边一批“高端民宿”的兴起。李平加大投入，从4间房陆续发展到13间房。无边泳池，大落地窗，眼前山色尽入怀。2019年，“璞舍”实现纯收入200多万元，还吸引了60多个国家和地区的游客订房入住。为做好服务，李平专门聘请会讲英语的大学生担任客房“管家”。

李平的成功创业，靠的不仅仅是自己的努力。

龙尾巴村曾是一个贫穷闭塞的小山村。为发展旅游配套产业，村里兴建过一批酒店、铺面，却因此污染了好山好水。为子孙后代计，龙尾巴村三次大搬迁，2016年起又下大力气整治乡村环境，污水处理、垃圾分类、杂物清理，家家户户参加评比……

漫步今天的龙尾巴村，质朴清新的乡村景色，简洁现代的高端民宿，两者毫不违和地共处一幅画面之中。画面上，抢眼的是年轻人带来的新创意；背景，则是美丽乡村建设的新成就，更是乡亲们收获的新生活。

翁草村

志同道合的年轻人

古丈县翁草村的老人们常常自豪地说：我们村里有几个有能耐的年轻人。

1997年出生的石泽辉此前在深圳务工，过年回乡时发现村里有了大变化：茶叶基地已经试采，辣椒和水果基地红红火火，村里老房子也吸引了众多游客。这变化让他很受触动，石泽辉决定留下来，并带着4名35岁以下志同道合的年轻人一起干起来。

石泽辉牵头负责环境整治、民宿建设、旅游推广和接待。“很多人觉得，旅游不就是来看看风景，民宿不就是一张床一桌饭？其实做了才知道，门道多得很。”石泽辉说，怎么安排参观路线，怎么更好推销产品，需要村民们细心摸索。就连怎么铺床叠被，怎么清洗被褥，他都特意在网上学过。

年轻人的回归，让村子也活跃起来。

村里原先不会讲普通话的老人，现在也能和游客简单交流。村子的环境整治、统一规划等，都有了年轻人参与的“烙印”。从浙江安吉县引进的白茶项目成功流转土地750亩，覆盖建档立卡贫困人口116户430人，白茶成了村里的“扶贫苗”。

如今，5名年轻人全都向党组织递交了入党申请书。

“用自己的力量改变家乡面貌，对我来说，和以前在城里工厂上班同样有意义。”石泽辉说。

(责编：孙竞、熊旭)