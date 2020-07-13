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人民时评：助力高校毕业生求职就业

李心萍

2020年07月13日08:28  来源：人民网－人民日报
 

　　“云合影”“在线拨穗”“直播打包行李”……最近，许多高校创新形式，以别样的方式送别2020届毕业生。特殊的毕业季，不少同学虽已作别母校，却仍奔波在找工作的路上。

　　高校毕业生就业与农民工就业，被比作就业的经线和纬线，织牢经纬线，事关我国就业形势的稳定。今年高校毕业生达874万人，受新冠肺炎疫情、经济下行压力加大等多重因素叠加影响，就业形势相对严峻，“保就业”任务艰巨。在供需匹配方面，一些招聘活动因疫情防控原因被迫推迟。尽管用人单位积极尝试线上招聘活动，但由于时间紧迫、准备不足、面试密集等因素，难免会对毕业生心理和就业质量产生影响。

　　面对困难，各地区、各部门集聚众智、凝聚合力，积极拓展就业渠道，努力优化就业服务，助力高校毕业生求职就业。今年，国家增加招募5000名特岗教师、总招募规模达10.5万人，“三支一扶”项目扩招至3.2万人。央企国企打头阵率先扩招，基层岗位、升学、入伍、见习规模全部扩大；网络招聘、视频直播，行业专场、地方专场，各类模式纷纷亮相；老师们线上答疑解惑，免费就业指导课程随时听……在多项政策推动下，高校毕业生就业工作卓有成效地推进。

　　疫情给我国发展造成了较大冲击和影响，但我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。令人欣喜的是，虽然部分岗位招聘规模有所收缩，但践行高质量发展要求的中国经济对高素质人才的需求日益增长，正孕育出不少适合高校毕业生就业的岗位。比如，在新基建领域，以算法工程师等为代表的新岗位人才缺口较大；在美容、美发、健身等生活服务业，随着“线上化”加速，对擅长线上运营的毕业生需求也日渐旺盛。今年的《政府工作报告》指出，“促就业举措要应出尽出，拓岗位办法要能用尽用”“要促进市场化社会化就业，高校和属地政府都要提供不断线的就业服务，扩大基层服务项目招聘”。帮助高校毕业生就业，既要让财政政策、货币政策与就业政策协同发力，夯实稳就业基础，更应多措并举、创新方法，让政策落到实处。

　　作为求职创业的主体，高校毕业生自身的努力、就业理念的转变也至关重要。如今毕业生就业，不仅面临总量压力，结构性矛盾也比较突出。大数据显示，即使在新兴产业，一些技术含量较低的职位由于求职者众多，竞争颇为激烈，而在酒店、餐饮、家政等传统行业，也有好的发展机会。因此，要想找到心仪的岗位，必须实时关注市场变化，及时调整就业预期。毕业生求职，最终比拼的是综合实力。提前做好职业规划，明确目标、加强学习，注重积累实习经验、提升就业能力，才能充分发挥自己的优势，找到理想的工作。

　　就业再难也不能掺水分，大学生就业率不容有丝毫造假。前不久，教育部启动高校毕业生就业状况核查，目的就在于准确掌握当前高校毕业生就业情况。874万高校毕业生既给劳动力市场带来压力，更是宝贵的人才资源。攻坚克难、加倍努力，千方百计为毕业生做好就业服务，这是全社会共同的责任。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月13日 05 版）

(责编：孙竞、何淼)
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