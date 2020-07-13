原标题：又是一年高考季 亦是一群追梦人

借着夏风的钥匙，解开时光的枷锁，推开记忆之门，选取其中一段回忆。我的高考，已是6年前了。

明亮的教室，嘎吱嘎吱的老旧风扇，书本堆积如山的课桌，一切，都是那么的熟悉。那时早课前，我们都是周而复始地背诵古文诗词或是英文单词，记了会忘，忘了再记；课上，纯白的粉笔字一点一点地排列在黑板上，我们一笔一笔地把它们“渲染”成黑色记在笔记本上；课间，我们每天会跑步，以班级为单位，绕着整个校园跑上一圈。尤记得临近高考那几日，附近的街道都被封锁了，不让车辆行驶，校长便带着我们沿着街口跑步，真是好长的路呢！

当然，和大多数高考生感受一样，高三的一年学习生活是非常压抑的。所以，适当的时侯，我们会放松绷紧许久的神经。

我的后桌是一个女生，她的字迹很是清秀，很漂亮的行楷体那种，据说书法已经十级了。怀揣着字如其人的心思，我便“恬不知耻”地拜她为师，闲暇的时候向她请教。那时，她喜欢的男歌手是许嵩，她会时常摘抄些歌词，而我便每次都拿来她写好的摘抄本临摹起来。腹有诗书气自华，每当练字的时候，疲倦与压力会烟消云散，留下的唯有漫卷书气。一直到现在，总算没有丢她“老人家”的脸。

除此之外呢，我的同桌也是在那一年里帮助了我很多。他是我们班的化学课代表，因为他的化学成绩实在太好了，简单的试题得满分成了家常便饭，太难的又得显眼的高分，与我刚及格的成绩甚是鲜明的对比。不过人无完人嘛，他的双语成绩不怎么好，尤其是英语，那简直是触目惊心，能考及格那得“焚香祭天”了。因为平时的模拟试卷太多了，特别是最后的几个月里，有时实在是做不过来或是懒得去做，我俩便互相“合作”起来。有意思的是，他有时会怀疑我的英语水平，而我也会为某个化学问题和他争论不休，最后也只是相视一笑，现在想想很是幼稚呢！

抛开学习上的，我们还有其他共同的爱好：喜欢看动漫，爱打乒乓球。就在正式高考的前一天晚上，我们早早吃了饭，一起去了附近的三中体育场，先是和不认识的小朋友们打了会儿乒乓球，然后绕着跑道漫步了几圈。那时的心里完全没有了压力，有的是夜空拂面而过的清风。

高考的那天，天气是炎热的，我早早地赶到考场，门却是久久不开的。越发地躁动起来，直到考试铃声响起，执手中的笔开始滑动，心，终于静了。

考完英语的那天晚上，我又来到了三中体育场，看到一群人围在一起放飞孔明灯。漫天祈愿，满脸笑容。夏风掠过，让我对这里开始留恋起来，不只是物，更是人与情。我忽然想起一个人，与她一同去食堂吃饭，一同下晚自习，为她写过情书，但终究，没有走到一起。我承认，这是抹不去的遗憾，但我会铭记于心。因为我知道，这就是青春，前方的道路还在继续，更多的梦想等待我们去追逐。

(责编：李依环、熊旭)