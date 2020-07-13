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“单车县长”蹚出教育扶贫路

2020年07月13日08:12  来源：中国青年报
 
原标题：“单车县长”蹚出教育扶贫路

　　口述：中国人民大学副教授、法学博士、云南怒江州兰坪县挂职副县长 宋彪

　　整理：中青报·中青网记者 焦敏龙

　　最近3年，我工作生活在云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县。2017年5月25日，作为教育部第五批赴滇西边境片区的挂职教师，我来到兰坪担任副县长。

　　怒江州是典型的“直过区”，全州29个乡镇中有26个涉及直过民族。碧罗雪山一带被怒江、澜沧江隔开，过江溜索曾是当地群众去往外界的主要通道。村民在悬崖峭壁上搭建屋舍、开辟耕地，靠天吃饭。很多人一辈子没有去过县城，甚至没下过山。

　　我到兰坪的第二天就被分配“挂包”金顶镇箐门村的脱贫工作。我通过调研了解到，兰坪县多数乡村学校资金紧张，教学楼年久失修，因地处峡谷地区，很难找到平整的土地供学生体育锻炼。多数学校没有电脑、图书室，缺乏体育器材、音乐设备。在偏僻的教学点，一名教师身兼多职：既要承担全科教学工作，同时还是校长、保安、厨师、医生。在乡村学校，小学英语课无法开设，音、体、美、科学、信息、心理教师紧缺。一些贫困学生因父母离异，在校行为表现异常、心理问题突出。当地义务教育阶段的控辍保学压力很大。

　　面对兰坪的教育困境，我确定了工作思路：一是围绕当地义务教育均衡达标的考核指标，筹措补足全县中小学教学设备的缺口；二是尝试建立内地与边疆结对帮扶的工作机制；三是努力争取所有可能为兰坪扶贫“出一把力”的资源。

　　一年挂职期满后，考虑到兰坪脱贫任务重、一些帮扶项目刚启动，我向学校申请延长挂职期限。第二年挂职快结束时，为了继续夯实挂职以来建立的帮扶机制，我再次申请延长挂职期限。按照教育部“决战关头不换将”的扶贫工作要求，我将继续挂职到今年年底，直到兰坪的脱贫攻坚战结束。

　　因为经常骑自行车入户走访，村民叫我“单车县长”。3年来，我通过各方协调，先后在怒江创办了“沧江读书会”、非遗公益推广人、怒江研究所、公益微课、好未来双师远程教学等教育扶贫项目。这些项目各有特色，为怒江的民族教育发展带来了积极的变化。

　　例如，我联系到中国人民大学附属中学的公益社团橘子学院，由北京一些在校高中生、大学生志愿者通过视频授课，为几所中学开展专题讲座。在爱心人士的支持下，北京四中、北师大附中、北京十一中学等学校的名师，曾连续半年为兰坪多所中小学开展网络语音授课，涉及语文、数学、英语、心理等学科。

　　通过一块屏幕，边疆民族地区的孩子也能接触到内地的优质教育资源。“教学方式新颖、教学内容丰富，增加了当地学生的学习兴趣，提高了当地教师运用互联网开展教学的能力”，开展远程授课以来，我常听到这样的评价。

　　今年是脱贫攻坚的收官之年，我希望怒江州的贫困地区顺利脱贫摘帽，更希望当地教育主管部门继续加强基础教育建设，加大对少数民族学生的基础知识和素质教育培养力度，做好民族文化传承教育的同时，结合当地农林产业和旅游业发展需求，通过职业教育等平台，为怒江州经济建设培养更多实用型人才。

(责编：李依环、熊旭)
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